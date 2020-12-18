Türk Kızılay toplum temelli afet yönetimi modeline geçti

KÜTAHYA (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, afetlerde psikososyal destek temelli yürüttükleri çalışmalarda afetin öncesinde yapılacak çalışmaların, afet anındakilerden daha etkili sonuçlar oluşturduğunu gördüklerini belirterek, "Dolayısıyla Kızılay olarak toplum temelli bir afet yönetimi modeline geçtik." dedi.

Kınık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Amfisi'nde düzenlenen "Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu"na video konferans yöntemiyle katıldı.

Afet kurumları olarak insanların en zor zamanlarında yanlarında yer almaya, onların yaralarını sarmaya, onurunu korumaya çalıştıklarını ifade eden Kınık, şöyle konuştu:

"İnsanların varlıklarını devam ettirebilecek insani destekleri vermeye çalışıyoruz. Gerek doğal gerekse beşeri kaynaklı afetlerde insanların maddi ve manevi bütünlüğünü korumaya gayret ediyoruz. İnsanın bedeni, uzuvları, organları yaralanır ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyar. Aynı şekilde insanın ruhsal, manevi dünyası da yaralanır ve onlar da bakıma ihtiyaç duyar. İnsanları, özellikle çocukları, o maddi zararlardan korumak için nasıl çırpınıyorsak aynı şekilde ruh dünyaları da yaralanmasın diye korumamız gerekiyor. Çünkü insan maddi ve manevi birlikteliğiyle sağlıklı olabiliyor. Dolayısıyla hem bedenin hem de ruhun gıdalara ihtiyacı var. Bunun ikisini birlikte verebilmek gerekiyor. İnsanların karşılaşmış oldukları bu sorun ve sıkıntıları atlatabilmeleri için aslında afet öncesinde hazırlıklı olmaları gerekiyor."

- "Toplum temelli bir afet yönetimi modeline geçtik"

Kınık, bir toplumun veya bir insanın başına sıkıntılı haller geldiğinde normal rutinini devam ettiremediğine değindi.

İnsanın olumsuz durumunun ortadan kalmasının ardından eski haline dönmesi gerektiğinin altını çizer Kınık, şunları söyledi:

"Bizim bugün insana ve topluma sağlamaya çalıştığımız bu mukavemettir. Biz özellikle afetlerde psikososyal destek temelli yürüttüğümüz çalışmalarda görüyoruz ki afetin öncesinde yapacağımız çalışmalar, afet anında yaptığımız çalışmalardan çok daha etkili sonuçlar oluşturuyor. Dolayısıyla Kızılay olarak toplum temelli bir afet yönetimi modeline geçtik. Afetler olmadan önce bilinç oluşturarak, afet zararlarından vatandaşlarımızı koruyarak, onları psikolojik olarak yaşayacakları bu stresli ortama hazırlayarak, o ortam oluştuğunda ne yapacağını bilen, telaş etmeyen insanlar ve topluluklar oluşturmaya, bu süreçte onlara destek olmaya çalışıyoruz."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da bugün insanlığın olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında tüm insanlığın aciz kaldığını dile getiren Uysal, şöyle dedi:

"Bu musibetin insanlığa verdiği çok önemli dersler ve mesajlar var. İnsan, fıtrata müdahale etmemelidir. Allah'ın koyduğu fıtrat kanunlarına uymalıdır. Muvaffakiyetsizliğin ve musibetin yegane sebebi, fıtrata muhalefet ve müdahaledir. Musibetten korunmak fiili duayı yapmak, yani tedbir almakla mümkündür. Fiili dua ise ilim ile olur. Fay üstüne ev yapmak ve insan fıtratına uymayan gıdalarla beslenmek musibete davetiye çıkarmak, musibeti fiilen istemektir. İnsan bu dünyaya zevk sürmek için gelmemiştir. Kazanımlarını zevke, sefaya ve eğlenceye değil gerçek hayatta lüzumlu olan hususlara harcamalıdır. İnsanlığın büyük kısmı açken, zevk ve sefa içinde bir hayat sürdürülemez. İnsanlık hayat tarzını değiştirmelidir ve değiştirmek zorundadır. Temizlik, en önemli fıtrat kanunlarından birisidir."

Uysal, Allah'ın güç ve kudreti karşısında insanın kibirlenmemesi, başkasını hor ve hakir görmemesi gerektiğine değinerek, insanlığın savaşı ve sömürüyü değil yardımlaşmayı esas alması gerektiğini vurguladı.