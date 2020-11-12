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Aktüel Türk Kızılay Sudan'da sel mağdurlarına gıda yardımı dağıttı
Aktüel

Türk Kızılay Sudan'da sel mağdurlarına gıda yardımı dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:41:38 -
Türk Kızılay Sudan'da sel mağdurlarına gıda yardımı dağıttı

HARTUM (AA) - Türk Kızılay, başkent Hartum'un kuzeyindeki Bahri ilinde sel mağduru ailelere 700 gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay, Sudan'da yağmur mevsimindeki sellerden etkilenen ailelere gıda yardımlarını sürdürüyor.

Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Hartum'un kuzeyindeki Bahri ilinin Tumaniyyet, Vavsi ve Doğu Şimbat bölgelerinde 700 gıda paketini selden zarar gören ailelere teslim ettiklerini belirtti.

Ülkede haziran-eylül ayları arası etkili yağışlar ve Nil Nehri'nin taşması sonucu her yıl onlarca kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evsiz kalıyor.

Sudan İçişleri Bakanlığı, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu 138 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelirken 56 kişi yaralanmıştı.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

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