Türk Kızılay Ödülleri sahiplerini buldu! Bakın hangi isim de ödüllendirildi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri Töreni’nde sürpriz bir isim de ödül aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende gerçekleştirdiği konuşmasının ardından ödül sahiplerine ödüllerini takdim etti. Ödül alan bazı isimler ise şu şekilde oldu:
"Yılın Kök Hücre Bağışçısı Zübeyir Güçlü, Yılın Genç Kan Bağışçısı Onur Yetkin, Yılın Kan Bağışçısı Canan Karabulut, Yılın İlham Veren Kan Bağışçısı Büşra Tokgöz, Yılın Bireysel Bağışçısı Kemal Taşhan, Yılın İstikrarlı Bağışçısı, Mehmet Sait Sancak."
Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı Ödülünü de Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Adına Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse’nin alması dikkat çekti.
Yılın Kurumsal Gönüllüsü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olurken, yılın Kızılay İyilik Elçisi Ödülü Acun Ilıcalı’ya verildi. Filistin Özel Ödülü alan Renad Attallah Cumhurbaşkanı Erdoğan’a siyah ve üzerinde Free Palestıne yazan bir tişört hediye etti.
Ödül töreninin ardından Ankara’nın Çubuk ilçesine bir canlı bağlantı gerçekleştirilerek kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan, kandan elde edilen kritik ilaçların üretileceği ProTürk fabrikasının temel atma töreni gerçekleştirildi.