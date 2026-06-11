  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu cephesinden istifalara ilk yorum: ‘5 kişi de kalsa…’ Kıdemli trol Nasuh, raporlu sapkının kardeşi çıktı! Bana abini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim! Tarih belli oldu! Seçil Erzan ile ilgili flaş gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi KKTC ve Türkiye'yi kimse dışlayamaz Dindar hukukçudan içler acısı savrulma! Bunu 28 Şubat’ta söylesen idamla yargılanırdın Yumaklı: Dönüm başına 310 lira olan destek artacak! Buğdayın tonu dünyada 11 bin lira! Biz 16 bin 500 lira taban fiyat açıkladık Tek Parti döneminin Yahudi sevgisi resmi arşivlerde! İstifacı 28’den kurultay baskısı: “Kurultay toplanmazsa suç işlenmiş olur” CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak Cevabımız çok net ve çok sert olur! Başkan Erdoğan o sözü boşuna söylememiş!
Gündem Türk Kızılay Ödülleri sahiplerini buldu! Bakın hangi isim de ödüllendirildi
Gündem

Türk Kızılay Ödülleri sahiplerini buldu! Bakın hangi isim de ödüllendirildi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Türk Kızılay Ödülleri sahiplerini buldu! Bakın hangi isim de ödüllendirildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri Töreni’nde sürpriz bir isim de ödül aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende gerçekleştirdiği konuşmasının ardından ödül sahiplerine ödüllerini takdim etti. Ödül alan bazı isimler ise şu şekilde oldu:

"Yılın Kök Hücre Bağışçısı Zübeyir Güçlü, Yılın Genç Kan Bağışçısı Onur Yetkin, Yılın Kan Bağışçısı Canan Karabulut, Yılın İlham Veren Kan Bağışçısı Büşra Tokgöz, Yılın Bireysel Bağışçısı Kemal Taşhan, Yılın İstikrarlı Bağışçısı, Mehmet Sait Sancak."

Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı Ödülünü de Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Adına Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse’nin alması dikkat çekti.

Yılın Kurumsal Gönüllüsü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olurken, yılın Kızılay İyilik Elçisi Ödülü Acun Ilıcalı’ya verildi.  Filistin Özel Ödülü alan Renad Attallah Cumhurbaşkanı Erdoğan’a siyah ve üzerinde Free Palestıne yazan bir tişört hediye etti.

Ödül töreninin ardından Ankara’nın Çubuk ilçesine bir canlı bağlantı gerçekleştirilerek kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan, kandan elde edilen kritik ilaçların üretileceği ProTürk fabrikasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

20. yılını kutlayan Turkcell Akademi’ye "BEST" ödülü
20. yılını kutlayan Turkcell Akademi’ye “BEST” ödülü

Ekonomi

20. yılını kutlayan Turkcell Akademi’ye “BEST” ödülü

Başına 3 milyon euro ödül koydular!
Başına 3 milyon euro ödül koydular!

Dünya

Başına 3 milyon euro ödül koydular!

Ak Partili gençlere saldıran CHP’liye ödül gibi iş
Ak Partili gençlere saldıran CHP’liye ödül gibi iş

Gündem

Ak Partili gençlere saldıran CHP’liye ödül gibi iş

Filistinli küçük Renat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye!
Filistinli küçük Renat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye!

Gündem

Filistinli küçük Renat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23