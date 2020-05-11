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Aktüel

Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi, olağanüstü durumlara hazır

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:50:07 -
Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi, olağanüstü durumlara hazır

KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezinin 50 bin kişiye aynı anda müdahale edebilecek donanıma sahip olduğunu söyledi.

Göç, merkezin deposunu gezerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Göç, istenmeyen olağanüstü durumlara her zaman hazır olduklarını ifade etti. Depoda çadır, yatak, battaniye, temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu anlatan Göç, şöyle konuştu:

"72 saat afet durumunda çok önemli. Buna, 'ölüm kalım zamanı' diyebiliriz. Bunu Elazığ depreminde gördük. İlk 72 saat içerisinde çadırlar kurduk, daha sonra konteynerler kurmaya başladık. Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi 50 bin kişiye aynı anda müdahale edebilecek teknik donanıma sahip. İnşallah hiçbir şey olmasın da bize de hiç ihtiyaç düşmesin ama milletimiz rahat olsun, her duruma karşı hazırlıklıyız."

Göç, Kızılay'ın Türkiye'de en büyük prefabrik ev üretme fabrikasına sahip olduğunu, burada tüm ihtiyaçların karşılandığını kaydetti.


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