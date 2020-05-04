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Aktüel

Türk Kızılay Irak'ta ramazan dolayısıyla 4 bin gıda kolisi dağıtacak

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:16:19 -
Türk Kızılay Irak'ta ramazan dolayısıyla 4 bin gıda kolisi dağıtacak

ERBİL (AA) - Türk Kızılay, Irak'ta ramazan ayı boyunca başta Türkmenler olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere destek kapsamında 4 bin adet gıda kolisi dağıtımına başladı.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven, Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Erbil ofisinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak 2020 yılı ramazan kampanyası kapsamında Irak genelinde yardımlara başladıklarını ve bunun tüm ay boyunca devam edeceğini söyledi.

Özgüven, Türk Kızılayın ITC aracılığıyla Irak'ın Musul ve Telafer başta olmak üzere Kerkük, Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu, başkent Bağdat ve Erbil kentlerinde gıda kolileri dağıtımına başladığını ifade etti.

Türk Kızılayın önceki yıllarda olduğu gibi bu ramazanda da yine ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacağını dile getiren Özgüven, bir ay boyunca dağıtacakları 4 bin gıda kolisinin 30 bin aileye ulaşacağını belirtti.

Özgüven ayrıca gıda yardımının yanında Ramazan Bayramı vesilesiyle Iraklı yetim çocuklar için giysi kolileri de hazırladıklarını kaydetti.

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, her yıl olduğu gibi Türk Kızılayın yine kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Maruf, yardımları dolayısıyla Türkiye'ye müteşekkir olduklarını ifade etti.


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