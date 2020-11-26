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Aktüel Türk Kızılay ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü
Aktüel

Türk Kızılay ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:04:02 -
Türk Kızılay ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi gönüllüleri, Çağlayancerit ilçesinde ilkokul çağındaki ihtiyaç sahibi 60 çocuğa kışlık mont desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, İstiklal Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde, "Minik kalpler ısınsın" kampanyası kapsamında 60 minik kalbe dokunduklarını söyledi.

Şerefoğlu, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla başlattıkları projeyle ilkokul çağındaki çocukların mont ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

Genç Kızılay Gönüllüsü Kadir Kalli de kampanyaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirtti.

Kalli, mesafelerin kendileri için önemli olmadığına işaret ederek, "Yeter ki gönüller bir olsun. İnşallah bu kış Çağlayancerit'te minik yavrularımızı Kızılayın sıcaklığıyla saracağız. Bağışlarınızla daha çok insana ulaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Benzer kampanyaların devam edeceğini belirten Kalli, hayırseverlerden desteklerini esirgememelerini istedi.

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