Türk Kızılay ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı

Türk Kızılay Bursa Şubesi, bağış severlerin destekleri her kesimden ihtiyaç sahiplerine merhamet elini uzatmaya devam ediyor.

Bursa Sağır ve Dilsizler Himaye ve Yardımlaşma Derneği Üyesi ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu. Pandemi ile mücadele sürecinin ilk gününden itibaren şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine umut olan Türk Kızılay Bursa Şubesi, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Osmangazi İlçesi’ne bağlı Ahmetpaşa Mahallesi’nde bulunan dernek merkezinde gerçekleştirilen programla ihtiyaç sahibi özel vatandaşların yanında olan Türk Kızılay Bursa Şubesi, bağış severlerin destekleri ile hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelerle teslim etti.

Gerçekleştirilen program hakkında konuşan Türk Kızılay Bursa Şube Başkan Yardımcısı Mürsel Durmaz, "Türk Kızılay’ın merhamet elini güçlendiren bağışçılar sayesinde yüzleri güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

Dernek Başkanı Şener Baş ise "Organizasyonda emeği olan tüm Türk Kızılay bağışçı ve gönüllülerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.