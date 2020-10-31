  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılay Genel Müdürü Altan: "İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz"
Aktüel

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan: "İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 18:29:24 -
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan: "İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz"

İZMİR (AA) - Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, İzmir depremi sonrası Türk Kızılayın ihtiyaç olduğunda 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Dün meydana gelen depremin ardından Doğanlar Apartmanı'nın enkazı çevresinde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemerde bulunan Altan, AA muhabirine, Türk Kızılay ekiplerinin depremin hemen ardından hizmete başladığını söyledi.

Bölgeye Ankara, Düzce, Denizli ve Manisa'dan gelen ekip ve hizmet araçlarının ilk etapta tespit çalışması yaptığını ve daha sonra hizmete başladıklarını belirten Altan, "Çalışmamızın ilk safhası olan ikram hizmetimizi yaptık. İnsanlarımız panik içindeydi, evlerine giremiyordu ve beslenme ihtiyacı hasıl oldu. Bu hizmeti çok hızlıca karşıladık. İkinci olarak yemek hizmetimize başladık. Şu anda sıcak yemeklerle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz." dedi.

- "Sahada 250 kişiyiz"

Kurulan çadır kentler ve yurtlarda kalan vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek dağıtıldığını söyleyen Altan, şöyle konuştu:

"Sadece afetzede vatandaşlarımıza değil, bölgede yıkılan binalarda çalışan ekiplere de ikram araçlarımız hazır tutuluyor. Ekiplerimize sürekli sıcak yemek, ikram ve çaylarını veriyoruz. Sahada şu anda 250 kişiyiz. Battaniye ve hijyen malzemesi ihtiyacı hasıl oldu. O malzemeleri de dağıtmaya başladık. Bütün bunları Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yürütüyoruz."

Kriz merkeziyle koordineli çalışıldığını vurgulayan Altan, "Özellikle beslenmeyle ilgili alanda beslenme platformumuz var ve sivil toplum kuruluşları da bu platformun üyesi. İzmir'de ihtiyaç olduğunda 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz. Bu ihtiyaç yavaş yavaş belli oluyor. İnsanlar ilk etapta evlerinin önünde yattı ama şimdi çadırlara yerleşmeye başladı. Buralarda ne kadar kalacakları konusu zaman ilerledikçe belli olacak. Yemek ihtiyacı da haliyle artacak. Bizler de bu ihtiyaçları sivil toplum kuruluşlarımızla beraber karşılayacağız." ifadelerini kullandı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket
Gündem

Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket

İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu büyük depremin ardından ..
Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!
Siyaset

Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir’deki deprem sonrası siyasi şov kokan paylaşımıyla büyük infiale neden oldu. Binlerce tepkinin ..
Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”
Gündem

Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”

Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü mücadele tüm hızıyla sürerken Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı panikle..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay