Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, deprem sonrası İzmir'de yapılan çalışmaları anlattı:

ANKARA (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İzmir'de yaşanan depremin ardından 56 bin 300 kişilik beslenme kapasitesi oluşturulduğunu bildirdi.

Kınık, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası çok sayıda personelin ve Türk Kızılay gönüllüsünün seferber olduğunu, bölgede 5 ikram aracının, 5 mobil mutfağın, 3 sahra mutfağının bulunduğunu bildiren Kınık, "Sahada yaklaşık 56 bin 300 kişilik beslenme kapasitesi oluşturuldu. Türk Kızılay'ın beslenme kapasitesi 265 bin 800 kişi/öğündür. Toplam kapasiteden 209 bin 500 kişi/öğün kapasite ihtiyaç durumunda bölgeye sevk edilmek üzere hazır durumda bekliyor. Beslenme ve barınma ihtiyaçlarında olası bir artış için de civar bölgelerdeki afet birimlerimiz teyakkuz halinde. Bu anlamda araçlara yüklenmiş malzemelerimiz hazır beklemektedir." bilgisini paylaştı.

Çok sayıda kişiye hizmet verebilecek çadırların da hazır tutulduğunu ifade eden Kınık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İzmir Valiliği bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde ihtiyaçların tespitinin sürdüğünü anlattı.

Kınık, bölgede görev yapan personelin yanı sıra evine giremeyen, evi hasarlı olan vatandaşların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını belirtti.



- "Kovid-19 ekipmanlarının sevki yapıldı"

Psikososyal destek ekiplerinin de bölgede görev yaptığına işaret eden Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında da gerekli koruyucu ekipmanların, malzemelerin sevkinin yapıldığını aktardı.

Kınık, artçı sarsıntıların devam edebileceğini hatırlatarak, şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımız kolonlarında, kirişlerinde çatlaklar görüyorlarsa bu dönemde, ilk 72 saatte evlerine girmesinler. İlgililerden gelecek talimatları beklesinler. Özellikle arama kurtarma yapılan bölgelerin yollarının açık tutulması gerekiyor. Bizlerin de şahit olduğu her an yaralılara ulaşma ve onların hastanelere sevki söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla sokakların, caddelerin açık kalması gerekiyor. Vatandaşlarımızın kesinlikle araçlarıyla dışarı çıkmamaları gerekiyor."

- "Kan ihtiyacı bulunmuyor"

Kızılay'ın kan hizmetleri noktasında bölgeye ilave olması için stok sevkiyatı yaptığını belirten Kınık, "Bölgede herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamakta. Vatandaşlarımız bu anlamda da müsterih olabilirler." dedi.