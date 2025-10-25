Türk Kızılay, Gazze’de inşa süreci başlatıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Gazze’de savaşın ilk günden beri bölgede olan Türk Kızılay’ı masumların yanında olmayı sürdürüyor. Barınma ihtiyaçlarından sağlık alanındaki tüm ihtiyaçlara kadar her anlamda bölge halkının yanında yer alan Türk Kızılay, 9 Ekim’de imzalanan ateşkesin ardından Gazze yeniden bir inşa süreci başlattı. Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, ateşkes sonrası Gazze’de yürütülecek insani yardım ve iyileştirme çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Yılmaz, Gazze’deki kapalı dönemde üç buçuk ay boyunca insani yardım girişinin olmadığını, öncesinde ise sınırlı sayıda tır ile yardımların ulaştırıldığını belirtti. Gazze’ye yönelik yardımların yeni bir döneme girdiğini belirten Meriç şunları dile getirdi: “Artık sadece hayatta tutmak değil, hayatı yeniden kurmak hedefiyle hareket ediyoruz. Bizim için Gazze bir coğrafyadan ibaret değil, orada atılan her çocuğun çığlığı, her annenin duası yüreğimize kazınıyor. Kızılay, o çığlıkları susturmak, o dualara karşılık vermek için var. Savaşın başladığı günden bu yana Gazze’ye 16 bin ton insani yardım ulaştırdık. Bugün, enkaz altından çıkarılan bir çocuğun eline uzattığımız su şişesi, bir insanlık borcudur. Gazze’nin sokaklarında dağıtılan her ekmek, bir milletin vicdanıdır. Bugüne kadar 1 milyon 200 bin kişiye sıcak yemek, gıda kolisi, hijyen seti ve tıbbi malzeme ulaştırdık. Bölgedeki aşevleri, sahra hastaneleri ve su arıtma tesisleri, en zor koşullarda bile hizmet vermeye devam ediyor. Ateşkesin ardından Gazze küllerinden doğacak. Artık sadece bugün için değil, yarın için de plan yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte özellikle çocuklara yönelik psikososyal destek, kadınlara gelir kazandırıcı programlar ve sağlık altyapısının yeniden inşası gibi alanlara ağırlık verilecek. Acil dönemde aş evlerinin kapasitesini günlük 21 bin kişiden 35 bin kişiye çıkardık. Yetimhaneler ve toplum merkezlerinin yeniden inşa edilecek. Nakdi yardımlar ve Kızılay Kart uygulaması ile bireyler kendi ihtiyaçlarını karşılama imkânı bulacak. Filistin Kızılayı tarafından hazırlanan 304 milyon dolarlık iyileşme planının dörtte birinin Türk Kızılay tarafından, bağışçılar ve millet desteğiyle karşılanmasını hedefliyoruz. Gazze’ye elimizde çiçeklerle ulaşmayı ve bölgede çocuklar, kadınlar ve ihtiyaç sahipleriyle buluşmayı amaçlıyoruz. Tüm halkımızı yardıma, bağışa davet ediyoruz.