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Aktüel Türk Kızılay Gazze Şeridi'nde yeniden sıcak yemek dağıtımına başladı
Aktüel

Türk Kızılay Gazze Şeridi'nde yeniden sıcak yemek dağıtımına başladı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 11:37:00 -
Türk Kızılay Gazze Şeridi'nde yeniden sıcak yemek dağıtımına başladı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kara harekatı nedeniyle 6 Mayıs 2024'ten itibaren Refah'taki aşevi faaliyetleri sürdürülememişti.

Refah'taki El Meşru bölgesinde günde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtan Türk Kızılay aşevi, yaklaşık üç haftalık aranın ardından Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah bölgesinde yeniden hizmet vermeye başladı.

Kızılay, aşevi ile kıtlık riskinin her geçen gün arttığı Gazze'deki çatışma mağdurlarının en temel gıda ihtiyacını karşılamak üzere çalışma yürütecek.

Kurban konserveleri Gazze'ye ulaştırılacak

Türk Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında, bu yıl Gazze'deki çatışma mağdurları için özel bir çalışma yürütecek.
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"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanya boyunca, yurt içinde kesilen kurbanlardan hazırlanacak yaklaşık 400 bin kavurma konservesi Gazze'ye ulaştırılacak.

Konserveler, aşevinde sıcak yemek olarak ve doğrudan dağıtımlarla yıl boyunca Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Türk Kızılay, Gazze'deki mağdurlar için kesimlerini Türkiye'de yapacağı kurbanların vekalet bedelini 11 bin 750 lira olarak belirledi.

Kurban vekaleti için

Gazze halkına destek olmak isteyenler, kurban vekaletlerini bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, mobil uygulama, fast/eft/havale ile hesap numaralarına, "168" Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Türk Kızılay şubelerinden verebiliyor.

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