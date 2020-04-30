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Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi'nden kan bağışı çağrısı

Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök: - "Kovid-19 salgını ve ramazan ayı nedeniyle kan toplamakta büyük zorluk çekiyoruz. Daha önce gönüllülerimizden günde 1200 ünite kan toplarken bu rakam şimdi 300 üniteye kadar düştü"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:11:49 -
Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi'nden kan bağışı çağrısı

İZMİR (AA) - Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan nedeniyle kan bağışlarında büyük düşüş yaşandığını, kan stoklarının tükendiğini bildirdi.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005'ten bu yana Sağlık Bakanlığı ile başlatılan güvenli kan temini projesi kapsamında Manisa, Aydın ve İzmir illerinde 94 hastanenin kan ihtiyacını temin ettiklerini ifade etti.

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğü olarak bu zamana dek bu hastanelerin kan ihtiyaçlarının tamamını karşıladıklarını vurgulayan Gök, "Kovid-19 salgını ve ramazan ayı nedeniyle kan toplamakta büyük zorluk çekiyoruz. Daha önce gönüllülerimizden günde 1200 ünite kan toplarken bu rakam şimdi 300 üniteye kadar düştü. Bizden talep edilen ise günde ortalama 500 ünite. Bu rakam da ameliyatların başlamasıyla her geçen gün artıyor. Elimizde hiçbir kan grubunun stoku kalmadı." dedi.

Herkesin bir gün hasta ve hasta yakını olup bu kan stokunu kullanacağına dikkati çeken Gök, şöyle devam etti:

"Şimdilik hastanelerin ihtiyacının yüzde 50'sini bağışlarla karşılıyoruz. Kan bağışı istenen düzeyde olmadığı için hasta yakınlarından hastalarının ihtiyaçlarına göre kan bağışçısı bulmalarını istiyoruz. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, Türk Kızılaya gelip kan bağışında bulunabilir. Kan bağışladığını, elindeki evraklarla kanıtlayan kişilere, polis ekipleri işlem yapmamaktadır. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Kan alma birimlerimiz günde 2 kere dezenfekte ediliyor ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor."

Gök, 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İzmir genelinde sabit kan alma merkezlerinin yanı sıra Konak Meydanı, Gaziemir Abdullah Arda Meydanı, Bornova Meydanı, Buca Çevik Bir Meydanı, Şirinyer Migros önü ve Karşıyaka Kaymakamlığı önünde haftanın 5 günü vatandaşlara hizmet vereceklerini sözlerine ekledi.

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