Türk Kızılay çocukların yüzünü güldürüyor

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Beykoz Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Vefa Destek Grupları aracılığıyla ihtiyaç sahibi evlere gönderilen gıda kolilerinin içine çocuklar için oyuncak da koyuyor.



Türk Kızılay Beykoz Şubesi, ilçede Vefa Sosyal Destek Grubunca belirlenen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 200 haneye sıcak yemek ulaştırırken koronavirüsten korunmak için bilgilendirme çalışmaları da yapıyor.

Beykoz Kaymakamlığı ve mahalle muhtarları ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüren Kızılay Beykoz Şubesi, gönüllüler vasıtasıyla ihtiyaç sahibi evlere gıda kolileri ulaştırıyor.

Türk Kızılay tarafından gıda kolilerinin içine çocuklar da düşünülerek oyuncaklar konuldu.



Şube Başkanı Saadettin Çay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde evlerinde kalan çocuklara sürpriz yapmak istediklerini söyledi.



Çay, "İstanbul'daki Kızılay şubelerinin yanı sıra ve birçok ilimize gönderilmeye başlanan ve dezenfekte edildikten sonra paketlenen oyuncaklar ile çocuklarımıza ders arasında farklı bir etkinlik yaptırmayı amaçladık. Çocuklarımızın el becerilerine katkısı olması amacıyla başlattığımız çalışmada binlerce oyuncak Kızılay gönüllüleri tarafından çocuklarımıza ulaştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Çay, çocukların oyuncaklarıyla yaptıkları tasarımları sosyal medya hesaplarında paylaşmaları sonrasında sürpriz hediyeler göndereceklerini ifade etti.



