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Aktüel

Türk Kızılay Ağrı'da yeni doğum yapan annelere "Sevgi Bohçası" ile sürpriz yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:31:36 -
Türk Kızılay Ağrı'da yeni doğum yapan annelere "Sevgi Bohçası" ile sürpriz yaptı

AĞRI (AA) - Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Anneler Günü dolayısıyla yeni doğum yapmış annelere bebek malzemelerinin de içinde bulunduğu "Sevgi Bohçası" ve çiçek hediye etti.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve gönüllüler, Anneler Günü için farklı bir etkinlik planlayarak yeni doğmuş anneleri ziyaret etmek istedi.

Bu kapsamda gönüllüler, yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan ürünleri "Sevgi Bohçası" ismini verdikleri çantalarla gittikleri evlerde ellerindeki çiçeklerle annelere hediye ederek, bu özel günlerini kutladı. Sürpriz karşısında şaşıran anneler de gönüllülere teşekkür etti.

Kızılay gönüllüsü Büşra Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni doğum yapan anneleri böylesi önemli bir günde mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.



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