Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesinden evlerinden çıkamayan çocuklar için müzikli eğlence

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar için kentteki bir sitede müzikli eğlence programı düzenledi.

Dörtyol Mahallesi'ndeki Gazeteciler Sitesi önünde kurulan stantta, 23 Nisan şarkıları eşliğinde palyaçolar ve illüzyonistler, apartman sakinleri ve çocuklar için gösteriler sundu.

Site sakinleri ile çocuklar da ellerinde Türk bayrakları ile apartmanların balkonlarından, müzik ve gösterilere eşlik etti.

TOKİ Mevlana İlkokul ve Ortaokulu öğretmenleri ile Motorlu Yunus ekipleri de ellerinde Türk bayraklarıyla, sitedeki çocukları selamladı.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, burada yaptığı konuşmada, site sakinlerinin ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Koronavirüs salgını dolayısıyla bu yılki 23 Nisan'ın evlerde kutlandığını dile getiren Okyar, "Türk Kızılay ailesi olarak biz de Afyonkarahisar'da çocuklarımızın ayağına gitmek istedik. Onun için bugün buradayız. İnşallah, düzenlediğimiz etkinlikle bir nebze de olsa çocuklarımızı, onların bayramında mutlu edebiliriz." dedi.

Genç Kızılay Başkanı Hüseyin Ali Kazan da 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın en zor zamanlarında Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının, herkese bir sevinç haberi olarak müjdelendiğini belirtti.

Büyük önder Atatürk'ün, bugünü de çocuklara armağan ettiğine değinen Kazan, şöyle devam etti:

"Her yıl bütün dünya çocukları tarafından kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na, biz de Afyonkarahisar'da Türk Kızılay ailesi olarak ortak olmak için buradayız. Bizlere bu sevinci, coşkuyu ve mutluluğu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ulu önder, 23 Nisan'ı yaşatması için bütün Türk çocuklarına bırakmıştır. Bizler de en iyi şekilde bunu yerine getirmeliyiz. Tekrar bayramımızın 100. yılı kutlu olsun."

Konuşmaların ardından Türk Kızılay ekipleri, apartmanların balkonlarından indirilen sepetlerin içine, çocuklara hediyeler bıraktı.



