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Türk kızı okulunun önünde öldürüldü! Saldırgan kaçamadı

Hollanda'da yaşayan Türk Kızı Hümeyra Öz, eğitim gördüğü okulun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:09
Türk kızı okulunun önünde öldürüldü! Saldırgan kaçamadı

Hollanda basını, 16 yaşındaki Türk kızı Hümeyra Öz'ün okul girişinde, 31 yaşındaki Bekir E. tarafından vurulduğunu; saldırganın yakalandığını, Hümeyra Öz'ün ise hayatını kaybettiğini yazdı.

Olay dün yerel saatle 13.00 sıralarında Rotterdam’ın batı bölgesindeki Designcollege’de meydana geldi. Yerel basın, Hümeyra Öz'ün eğitim aldığı Tasarım Okulu'nun önüne bisikletini bıraktığı esnada saldırganın silahını art arda ateşlediğini; genç kızın okula kaçmak istediğini ancak başaramadığını yazdı. Olay yerinden kaçan saldırganın ise birkaç kilometre sonra Bergeslaan'da polis tarafından yakalandığı ve hala gözaltında olduğu vurgulandı.

Okuldaki diğer öğrenciler, saldırganı daha önce de gördüklerini ve Hümeyra'nın onu tanıdığını; saldırganın Hümeyra'yı daha önce de rahatsız ettiğini ve Hümeyra'nın onu sosyal medya hesaplarından engellediğini söyledi.

Olayın görgü tanıkları saldırganın 8 kez ateş ettiğini; kızın kaçmak istediğini ancak kaçamayarak yere yığıldığını söyledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:09
  1. Hollanda
  2. Rotterdam
  3. Türk kızı okulunun önünde öldürüldü
  4. Hümeyra Öz
  5. cinayet

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  • Yusuf Yusuf 10 dk önce
    Ya benimsin ya kara topragin zeka seviyesinde bir olay daha. Hollandalilar bizi boyle taniyor bir birlerini olduren Turkler.

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