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Türk kimyagerden karla mücadelede çığır açan formül

Türk kimyager Yücel Kaynak, eksi 45 dereciyi bulan kadar buz ve karı 20 dakikada eritebilen özel bir formül üretti.

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:09
Türk kimyagerden karla mücadelede çığır açan formül

Türk kimyager, 6 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda çevre dostu ve eksi 45 dereceye kadar buz ve karı 20 dakika içinde çözebilen özel formüllü granül üretti.

Kimyager Yücel Kaynak, Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezinde (TEKNOPARK) 6 yıl önce hızlı buz ve kar çözücü formülü geliştirmek için bilimsel çalışmalara başladı. Uzun süren araştırmaları sonucu Kaynak, çevre dostu ve eksi 45 dereceye kadar buz ve karı 20 dakika içinde çözebilen özel formüllü granül üretmeyi başararak ürettiği ürüne "Buz Yak" adını verdi. Özel formüllü "Buz Yak", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden onay aldı.

Soğuk ülkelerde denendi

Kimyager Kaynak, kar ve buz çözücü özel formüllü granülü, 6 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda ortaya çıkardıklarını söyledi. Ürünün Ar-Ge çalışmasının tamamlandığını ifade eden Kaynak, "Artık ürünün seri üretiminin yapılması için fabrikasının kurulması gerekiyor. Ürünü deneme safhasında Kanada, Rusya, Avrupa ve İskandinav ülkelerine gönderdik ve başarılı olunca çok büyük talep almaya başladık. Ürünümüz yüzde 80'i ihracat yapılabilecek bir üründür." dedi.

Kanada'dan teklif var

Ürünün Kanada üretimi için kendilerine teklif geldiğine işaret eden Kaynak, şöyle devam etti:

"Biz ürünü Türkiye'de üretmek istiyoruz. Ancak bu belli bir yatırım istiyor, bu noktada devletimizden veya yatırımcılardan yardım bekliyoruz. Kendi öz sermayemizle Ar-Ge çalışmalarını tamamlayabildik. Bundan sonra alacağımız destekle seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Ürünün içeriği kalsiyum, magnezyum ve asetattan oluşmaktadır. Granülümüz yolu, betonu ve demiri koruyan bir özelliğe sahip. Ürünün muadili yok. Tuza göre kullanımı 10 kat daha az olduğu için hem doğaya daha az ürün atılmış olacak ayrıca doğaya da hiçbir zarar vermeyecek. Doğaya kesinlikle zarar vermemesinin yanı sıra atığı da toprakta gübre etkisi göstermektedir."

"EKSİ 45 DERECEYE KADAR ÜRÜNÜN DENEMESİNİ YAPTIK"

Kaynak, ürünün tamamen yerli ve milli bir ürün olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Eksi 45 dereceye kadar ürünün denemesini yaptık. Ayrıca 72 saat ürün yollarda aktivesini koruyor. İlk kullanım anında yüzde 20'si yeterli oluyor. Sonuç itibarıyla 72 saat boyunca ürünün diğer yüzde 80'lik bölümü tekrar yağan kar veya yeniden oluşabilecek buzlanmaya karşı duruyor. Yani tekrar tekrar aynı bölgeye gidilip kar temizleme veya küreme yapılmasının da önüne geçiyor. Bu da kullanım açısından ekonomik oluyor."

Yerli malzemeleri kullanarak formül oluşturdukları için fiyatının uygun olduğunu ifade eden Kaynak, Avrupa ve Amerika'da yapılan ürünlere nazaran 20 kat daha iyi etki sağladığını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:09
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Samsun
  4. Avrupa
  5. Rusya
  6. Kanada
  7. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  8. Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezi
  9. Yücel Kaynak
  10. 19 Mayıs Üniversitesi

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