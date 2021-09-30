Türk katili Rumlardan Davutoğlu’na övgü

MÜNÜBE YILMAZ

Türkiye’nin bölgede artan etkisinden rahatsız olan Rumları şimdi de “Osmanlı” korkusu sardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ortadoğu’da yeni bir Osmanlı Devleti kurma niyetinde olduğunu ifade ederek Erdoğan’ın bu niyetinin Ortadoğu’nun bölgesel güvenliğini olumsuz etkileyecek jeopolitik bir yaklaşım olduğunu ileri sürdü. “Kışkırtıcı bir adım” olarak tanımladığı bu niyetin gerçekleşmesi durumunda sadece Kıbrıs’ın değil, başta Suriye, Irak ve Libya olmak üzere pek çok Arap ülkesinin de olumsuz etkileneceğini savunan Hristodulidis, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta kurduğu hava üssünün sebebi Ortadoğu’yu, yani İsrail’i ve Mısır’ı kontrol etmektir. Bunun Kıbrıs için olduğu düşünülemez, zira adadaki durumu takip etmesi için Türkiye’nin bir üsse ihtiyacı yok. Erdoğan’ın Kıbrıs politikasını daha iyi anlamak için Kuzey Suriye, Irak ve Libya gibi ülkelerdeki girişimlerine ve bunların sonuçlarına bakmak yeterli olacaktır” dedi.

Türkiye ile problemi olmayan tek bir ülke yokmuş

ABD merkezli dünyaca ünlü haber ajansı Associated Press’e verdiği röportajda “Artık Türk dış politikasının militanlaştığını söylemek mümkün ve bu bölge ülkeleri için ciddi bir endişe kaynağı” iddiasında bulunan Hristodulidis’in eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na methiyeler düzmesi de dikkat çekti. AK Parti’den ayrıldıktan sonra oyu yüzde 1’ler seviyesinde gösterilen Gelecek Partisi’ni kuran ve başına geçen Davutoğlu’nun dış politikasını öven Rum bakan, “Davutoğlu’nun bakanlığı döneminde Türkiye’nin komşuları ile hiçbir sorunu olmamıştır. Fakat bugün ise Türkiye ile problemi olmayan tek bir ülke bile yok” diyerek Türkiye düşmanlarının umudunu kimlere bağladığını da açık etmiş oldu.