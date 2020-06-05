Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı.
Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Afganistan uyruklu sığınmacı limana getirildi.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.