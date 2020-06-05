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Aktüel

Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 22:14:18 -
Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı.

Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Afganistan uyruklu sığınmacı limana getirildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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