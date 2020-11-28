  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk kahvesine TSE standardı kazandırıldı
Ekonomi

Türk kahvesine TSE standardı kazandırıldı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Türk kahvesine standart kazandırma çalışmalarında mutlu sona ulaşıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:44:00 -
Türk kahvesine TSE standardı kazandırıldı

Bulut, şunları dile getirdi: “KOTO öncülüğünde yapılan çalışma sonucu Türk kahvesi, pişirme kural ve gereklilikleri standartla belirlendi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından çalışmalar tamamlandı. İlgili standartlar da yayınlandı. Bu durum, kahvemizin dünya kafe ile restoran menülerinde daha fazla ve hak ettiği gibi ‘Türk’ ismiyle yer alması mücadelesine katkı sunacak. Yurt dışında kahvemizin üretimi, kahve makinelerimizin pişirme doğruları standartlar tarafından belirlenen tanımla daha hızla yayılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı
Medya

Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdarı olan Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca'yla ilgili itiraflarda bulundu. Şaş..
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi
Dünya

Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi

İran'ın nükleer programını yöneten Muhsin Fahrizade'nin suikasta uğradığı öne sürülüyor. Yaşanan gelişme sonrası Devrim Muhafızları'ndan açı..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay