Türk kahvesine TSE standardı kazandırıldı

Bulut, şunları dile getirdi: “KOTO öncülüğünde yapılan çalışma sonucu Türk kahvesi, pişirme kural ve gereklilikleri standartla belirlendi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından çalışmalar tamamlandı. İlgili standartlar da yayınlandı. Bu durum, kahvemizin dünya kafe ile restoran menülerinde daha fazla ve hak ettiği gibi ‘Türk’ ismiyle yer alması mücadelesine katkı sunacak. Yurt dışında kahvemizin üretimi, kahve makinelerimizin pişirme doğruları standartlar tarafından belirlenen tanımla daha hızla yayılabilecek.