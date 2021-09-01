Türk kahvesine limon sıkıp içerseniz...

Çoğunuz duymuşsunuzdur; limonlu kahve içmenin bazı durumlarda iyi geldiği söylenir. Aslında ikisi de tek başına çok faydalı olan iki şey, yan yana geldiğinde gerçekten bu kadar etkili oluyor mu? Limonlu kahve neye iyi geliyor? Bilim dünyası bu konuda ne diyor? İşte merak edilenler... PEMBENAR ÖZEL

Ne limon ne de kahve başlı başına yağ yakma özelliğine sahip değildir. İstenmeyen yağlardan kurtulmanın tek yolu, az kalorili beslenmek ya da yediklerinizi daha fazla yakmaktır. Dolayısıyla ortaya atılan bu iddia gerçeği yansıtmıyor. Yapılan bazı çalışmalar kahvenin kilo vermeye yardımcı olacağını göstermiştir.

Hatta kafeinin, hücre içindeki yağı yakarak aşırı birikmeyi önlemeye yardımcı olan kahverengi yağ dokusunu da uyardığı belirtilmiştir. Yani bu karışımın kilo vermeye etkisi konuşulacaksa bunun kafeinden kaynaklanması daha mümkün görünüyor.

Başağrısını hafifletir

Baş ağrısı ve migren dünya çapında 50 yaş altındaki pek çok kişiyi olumsuz olarak etkiliyor. Bu nedenle şikayetleri ortadan kaldırmak için birden fazla ilaç dışı yöntem denenebiliyor. Bu yöntemlerden olan kahve tüketimi konusunda da pek çok görüş var.

Bir görüşe göre kahve içerisindeki kafein damarları daraltarak kan akışını yavaşlatıyor ve bu sayede ağrınız hafifleyebiliyor. Yapılan bazı araştırmalar ise kafeinin baş ağrısı ve migren için kullanılan ilaçların etkisini artırabileceğini söylüyor. Ancak kafeinin baş ağrısını tetikleyebileceğini belirtenler de var. Yani sonuç olarak limonlu kahve içmek baş ağrısını hafifletebilir ya da kötüleştirebilir. Bunda etken olan en önemli şey yine kahve-limon karışımı değil, kahvedeki kafeindir.

İshali keser

Denilene göre öğütülmüş kahveyi limon ile karıştırıp yemek ishali kesiyor. Peki bu doğru mu? Öncelikle şunu söyleyelim, bu bilgiyi destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yok. Hatta kahve bağırsaklarınızı uyararak daha fazla dışkılamanıza yol açabilir. Ayrıca kafein diüretik (idrar söktürücü) etkisi dolayısıyla vücutta dehidrasyona (su kaybı) yol açarak daha fazla sıvı kaybetmenize neden olabilir.

Cildi onarır

Araştırmalara göre hem kahve hem de limonun antioksidan açısından zengin olması cilt üzerinde önemli faydalar sağlıyor. Kahve çekirdeklerinin içerisinde yer alan ve önemli bir antioksidan olan chlorogenic acid (CGA) cillteki kan akışını düzenleyerek nemlendirmeye katkı sunuyor. Kahve tüketiminin cildi pürüzsüzleştirdiği ve cilt bariyerinin bozulmasını engellediğini gösteren çalışmalar da var. Öte yandan limonun C vitamini, cilde güç ve elastikiyet kazandıran kolajen üretimini teşvik ediyor hatta güneşe maruz kalmadan kaynaklanan cilt hasarlarını da minimuma indiriyor. Ancak kahve ve limonu ayrı ayrı tüketerek de bu faydalardan yararlanabilirsiniz. Çünkü henüz hiçbir çalışma, bu etkilerin sadece ikisi karıştırıldığında ortaya çıktığını kanıtlamadı.