Türk kahvesine bir tane buz atın, destek verecek! Tadına doyulmuyor, görün! Kimsenin aklına gelmez o gerçek

Türk kültürü denilince akla gelen ilk şeylerden biri Türk kahvesidir. Sağlık açısından da faydalar sağlayan bu içecek sohbet sofralarının baş tacıdır.

Tam kıvamında bir Türk kahvesi hazırlamak ise pek çoğumuzun bildiğinin aksine büyük bir incelik ister. Her ne kadar yapımı kolay gibi görünse de iş köpüklüsünü yapmaya geldiğinde uygulanacak püf noktalar devreye girer.

Peki siz daha önce kahveye buz eklendiğini duymuş muydunuz? Püf noktalar arasında yer alan bu yöntem çoğu kişi tarafından bilinmese de oldukça etkili bir yöntemdir.

İşte, Türk kahvesine buz koymanın etkileri…

Türk kahvesi yapmak kolay gibi dursa da aslında yapımında incelikler gerektiren bir içecektir. Kaynama ve demlenme süresi farklı olduğundan lezzetinde de farklıklar oluşur.

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İşte, kahveyi pişirirken içine ekleyeceğiniz buz ile kaynama ve demlenme arasındaki o püf noktayı da çözecek ve enfes kahveler yapacaksınız.

Türk kahvesini pişirirken içerisine bir kalıp buz eklediğinizde ise buz kalıbı kaynama ve demlenme sürecindeki dengeyi sağlayarak Türk kahvesinin hem daha kıvamlı hem tadı daha yumuşak şekilde pişmesini sağlayacaktır. Türk kahvesinin tadını ve kıvamını korumak için cezve içerisine 1 kalıp buz eklemek yeterli olacaktır.