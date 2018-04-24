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Türk kahvesi ile formda kalın

Türk kahvesinin sağlık açısından faydaları oldukça fazladır. Bununla birlikte kafein açısından da zengin oluşu ile metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur. Tok tutan özelliği ile de çok daha kolay diyet yapmaya yardımcı olan Türk kahvesi, son zamanlar da diyet yapanların en çok tercih ettiği diyet haline geldi.

24 Nisan 2018 Salı 23:26
Türk kahvesi ile formda kalın

TÜRK KAHVESİ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Türk kahvesi çok eski yıllardan beri tüketilen ve oldukça faydalı olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ispatlanan mucizevi bir besin kaynağıdır. Diyabet, kalp rahatsızlığı gibi bir çok hastalığa şifa niteliğinde kullanılan Türk kahvesi kafein açısından da zengin bir gıda oluşu ile metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur. 

Türk kahvesi bünyeye enerji verir ve zihni açar. Bu etki tüketiminden kısa bir süre sonra kendini göstermeye başlar ve 8 saat boyunca bünyede etkisini gösterir. Türk kahvesinin faydalarından bahsetsek de bitirmek pek de mümkün değil. Bu sebeple en çok merak edilen faydalarından birini sizler için araştırdık. Türk kahvesinin zayıflatıcı özelliği ile 1 haftada 7 kilo vermeniz mümkün. Peki Türk kahvesi diyeti nasıl yapılır?

 

İŞTE TÜRK KAHVESİ DİYETİ

 

1.GÜN

 

Kahvaltı;

- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi

Öğlen Yemeği;

- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi

- 2 adet haşlanmış yumurta

- Domates ve lahana salatası

Akşam Yemeği;

- 200 gram buğulama balık

- Lahana ve yeşillik salatası

 

2. GÜN

 

Kahvaltı;

- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi

- 1 dilim tost ekmeği

Öğle Yemeği;

- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi

- Izgara balık 200 gram

- Lahana ve yeşillik salatası

Akşam yemeği;

- 200 gram yağsız haşlanmış dana eti

- 1 kase yoğurt

 

3. GÜN

 

Kahvaltı;

- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi

Öğlen yemeği;

- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi

- 1 haşlanmış yumurta

- Haşlanmış rendelenmiş havuç

Akşam yemeği;

- 2 yeşil elma

 

4. GÜN

 

Kahvaltı;

- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi

Öğle yemeği;

- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi

- Taze ve haşlanmış sebze (patates tercih edilmemeli)

- 2 yeşil elma

Akşam yemeği;

- 200 gram buğulanmış dana eti

- Lahana salatası

 

5. GÜN

 

Kahvaltı;

- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi

- 2 yeşil elma

- Haşlanmış rendelenmiş havuç

Öğle yemeği;

- 400 gram buğulama balık

- 200 gram domates suyu

Akşam yemeği;

- Folyoda pişmiş 200 gram balık

-Lahana salatası

 

6. GÜN

 

Kahvaltı;

- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi

Öğle yemeği;

- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi

- Tavuk fileto 200 gram

- Havuç ve lahana salatası

Akşam yemeği;

- 2 haşlanmış yumurta

- Taze havuç salatası

 

7. GÜN

 

Kahvaltı;

- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi

Öğle yemeği;

- 1 fincan şekersiz Türk kahvesi

- 200 gram buharda pişmiş dana eti

- 2 elma

Akşam yemeği;

- 200 gram ızgara balık

- Lahana ve yeşillik salatası

 

 

 

(Haber7)

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 23:26
  1. türk kahvesi diyeti
  2. Diyet programları
  3. sağlıklı yaşam

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