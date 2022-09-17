Türk kahveli kurabiyenin kokusu sizi mest edecek! Bayatlamayan kahveli kurabiye tarifi

Kahveli Kurabiye (Bayatlamaz) Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru İçin ;

1 paket margarin

1 tatlı kaşığı toz kahve

3 çorba kaşığı şeker

1 su bardağı nişasta

2, 5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Üzeri İçin ;

1 çay bardağı toz kahve

2 çay bardağı pudra şekeri

Kahveli Kurabiye (Bayatlamaz) Tarifi Nasıl Yapılır?

Un ve kahve dışındaki bütün malzemeleri bir kapta yoğuralım kahveyi ekleyip unu azar azar hamura ekleyelim.

Parça parça olan hamuru iyice yoğurarak bir bütün haline getirelim.

Kulak memesi kıvamında biraz daha sert olması gerekir.

Daha sonra fındıktan biraz büyük cevizden biraz küçük toplar yapıp tepsiye dizelim.

180°C lik fırında 20 dakika kadar pişirelim.

Kurabiyelerimizi fırından aldıktan sonra 5 dakika bekleyelim o sırada dışı için pudra şekeri ve kahveyi bir poşet üzerinde birleştirip karıştıralım.

İlk sıcaklığı çıkan kurabiyelerimizi 5-6 li bir şekilde karışıma bulayıp servis tabağına koyabiliriz.

Kahveli Kurabiye (Kokusu Sizi Mest Edecek) Tarifi İçin Malzemeler

250 gr margarin(oda ısısında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 çay bardağı nişasta

1 su bardağı pudra şekeri

1.5 yemek kaşığı türk kahvesi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yeteri kadar un (4-4.5 su bardağı kadar)

1 su bardağı kadar ceviz içi

Üzeri için;

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı hindistan cevizi

Kahveli Kurabiye (Kokusu Sizi Mest Edecek) Tarifi Nasıl Yapılır?

Margarin, sıvı yağ, yumurta, pudra şekeri karıştırılır. Ardından nişasta, kahve, vanilin, kabartma tozu ve un kontrollü bir şekilde ilave edilip yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğurulur.

Son olarak 1 su bardağı kadar kırık ceviz ilave edilip karışana kadar yoğurulup ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak tepsiye dizilir. 180 derece fırında altı ve üzeri pembeleşene kadar pişirilir. Sıcakken biraz yumuşak oluyor fırından çıkınca sertleşecek merak etmeyin Bir kase içinde hindistan cevizi ve pudra şekeri karıştırılır fırından çıkan kurabiyeler sıcakken bu karışıma bulanıp servis tabağına alınır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun