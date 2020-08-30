Türk jetleri ‘vur emri’ bekledi
27 Ağustos Perşembe günü Doğu Akdeniz’de Türk jetleri Yunan jetlerini ‘Navtex’ ilan edilen bölgeye yakın önledi. Türk jetlerinin kilitlenip ‘vur emri’ beklediği harekatın detayları belli oldu.
Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim sürüyor. Türkiye Oruç Reis için yeni bir ‘Navtex’ ilan etti.
Yunanistan, Türkiye’nin ‘Navtex’ ilan ettiği bölgeye küstah girişimde bulunarak 6 adet F-16 savaş uçağını taciz için yolladı.
Türk pilotları girişimi önleme harekatıyla püskürttü. Türk jetlerinin Yunan uçaklarına kilitlenip ‘vur emri’ beklediği ortaya çıktı. Harekatın detayları belli oldu.
Olay nasıl gelişti?
27 Ağustos'ta öğle saatlerinde 6 Yunanistan jeti bölgeye yaklaştı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait radar sistemleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimine doğru giden 6 adet Yunan F-16 uçağını tespit etti.
Girit Adası'ndan kalkan Yunan jetlerine Dalaman Meydan Komutanlığında konuşlanan Balıkesir 6. Ana Jet Üssü'ne ait "Kartal" ile Konya 3. Ana Jet Üssü "Hançer" filoya ait toplam 10 F-16 harekete geçti.
Yunan jetleri önleme harekatıyla Kıbrıs adasına yakın bölgede engellendi. Sabah’ın ulaştığı bilgilere göre, Yunanistan'a ait F-16 Block 52+ uçaklarda hava görevlerinde kullanılan AİM-9 ile AİM-120 orta ve uzun menzilli füzelerin yüklüğü olduğu açıklandı.
Türkiye’nin "Kartal" ve "Hançer" filoya ait F-16 uçaklarının Yunan jetlerinin füze sistemini kilitlediği aktarıldı. Türk pilotları olayda birden fazla füze kilidi atmayı başardı.
Türk jetlerinin o esnada ‘vur emri’ beklediği ortaya çıktı.
Saat saat aktarıldı
27 Ağustos Perşembe günü yaşanan olay saat saat şöyle aktarıldı:
Saat 13.00’da Yunanistan’a ait füze yüklü jetler bölgeye yaklaştı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait radar sistemleri tespit etti.
Saat 13.10’da Oruç Reisi korumakla görevli Konya ve Balıkesir Üs Komutanlığına bağlı "Hançer" ve "Kartal" filolarına ait 10 F-16 jetleri havalandı.
Saat 13.15’de Yunan jetleri Kıbrıs adasına yakın bölgede karşılandı.
Saat 13.20’de Türk jetleri 5 dakikalık önleme yaparak Yunan jetlerini püskürttü.