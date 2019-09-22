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Türk jetleri PKK cephaneliğini böyle vurdu

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait cephanelik tam isabetle vuruldu.

22 Eylül 2019 Pazar 19:04

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesi Herekol Dağı Bölgesi'ne operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait cephaneliğin vurulduğu anlar, görüntülere yansıdı. Harekata katılan uçaklardan alınan görüntülerde hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü. Operasyonda eylem hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütüne ait cephanelik de imha edilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 19:04
  1. Siirt
  2. PKK

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  • Vatansever Vatansever 34 dk önce
    Bunun binlercesini sınırımızın yanı başına depoladılar. İçimizde ise kriptolu hainler boş durmuyor ; orman yakıp haraç toplamaya devam ediyorlar! Şehirlerimizde ise ne yeterli polis karakolu nede devriye görevi yapacak emniyet mensubu görünmemekte!!??

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