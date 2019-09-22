Türk jetleri PKK cephaneliğini böyle vurdu Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait cephanelik tam isabetle vuruldu.

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesi Herekol Dağı Bölgesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait cephaneliğin vurulduğu anlar, görüntülere yansıdı. Harekata katılan uçaklardan alınan görüntülerde hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü. Operasyonda eylem hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütüne ait cephanelik de imha edilmişti.

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