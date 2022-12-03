  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifi tepki çekti! Rakamı duyan isyan etti
Ekonomi

TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifi tepki çekti! Rakamı duyan isyan etti

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret için kırmızı çizgimiz dediği rakam toplum tarafından karşılık görmedi. Milyonlarca vatandaşın beklentisi altında kalan rakam sonrası Atalay'dan bir açıklama daha geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:10:00 -
TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifi tepki çekti! Rakamı duyan isyan etti

Asgari ücret 2023 zammı için tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 7 Aralık’taki ilk toplantısına çevrildi. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Sorusu merak edilirken TÜRK-İŞ’in ‘kırmızı çizgimiz’ diyerek açıkladığı 7,785 TL için vatandaşlardan tepki geldi. Milyonlarca çalışanın beklentisinin altında kalan rakam için TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, tepki toplayan o sözlerine açıklık getirdi. Atalay, “Emekçilerimiz rahat olsun, biz verilmesi gereken mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz” dedi.

Asgari ücret 2023 zam oranını belirleyecek takvimi netleştirmek için geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Hazine Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. Yaklaşık 20 milyon çalışanın gözü yeni asgari ücretin ne olacağına çevrilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının 7 ve 14 Aralık'ta yapılacağı netleşti.

Kırmızı çizgi tepkisi

O güne kadar asgari ücret için her fırsatta rakam söylemeyeceğini dile getiren TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay toplantı sonrası canlı yayında ilk kez rakam telaffuz etti. Atalay, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 TL’nin asgari ücret zammında ‘kırmızı çizgi’leri olduğunu aktardı. Ancak Atalay’ın açıklaması beklentisi 8.250 ila 10 bin lira arasında olan vatandaşlar tarafından tepki topladı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Atalay, “Açlık sınırını sanki asgari ücret olarak kabul etmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben pazarlık masasında bana sorulduğunda, açlık sınırı ortada ben bunun üzerini konuşacağım demek istedim” dedi.

Tabanın isteği bu yöndeydi

Sözcü’de yer alan habere göre, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, “Açlık sınırını sanki asgari ücret olarak kabul etmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben pazarlık masasında bana sorulduğunda, açlık sınırı ortada ben bunun üzerini konuşacağım demek istedim. Bugüne kadar açlık sınırının altında zam aldığımız da oldu. Ama tabanın isteği bu yöndeydi” ifadelerini kullandı.

Mücadele vereceğiz

Açlık sınırındaki bir ücretin, asgari ücret olarak kabul edilip edilmeyeceği sorulduğunu belirten Atalay, “Ben de bu soruya karşılık olarak bunu kesinlikle kabul etmeyeceğimizi, zaten onun bir açlık sınır olduğunu, bu tutarın üzerinde gelecek teklifleri görüşebileceğimizi söyledim. Yayını izleyenler benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlarlar. Emekçilerimiz rahat olsun, biz verilmesi gereken mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz” dedi.

İşverenler asgari ücret kararını duyurdu! Ne diyecekleri merak ediliyordu
İşverenler asgari ücret kararını duyurdu! Ne diyecekleri merak ediliyordu

Ekonomi

İşverenler asgari ücret kararını duyurdu! Ne diyecekleri merak ediliyordu

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu!
Asgari ücrette kritik tarih belli oldu!

Ekonomi

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu!

Özhaseki’den asgari ücret açıklaması
Özhaseki’den asgari ücret açıklaması

Ekonomi

Özhaseki’den asgari ücret açıklaması

MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması! Herkes yüksek bir oran bekliyor ama...
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması! Herkes yüksek bir oran bekliyor ama...

Ekonomi

MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması! Herkes yüksek bir oran bekliyor ama...

Asgari ücret hakkında Ergün Atalay'dan yeni açıklama! Asgari ücrette kırmızı çizgi olan rakamı söyledi
Asgari ücret hakkında Ergün Atalay'dan yeni açıklama! Asgari ücrette kırmızı çizgi olan rakamı söyledi

Ekonomi

Asgari ücret hakkında Ergün Atalay'dan yeni açıklama! Asgari ücrette kırmızı çizgi olan rakamı söyledi

AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması! Herkes mutmain olacak
AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması! Herkes mutmain olacak

Ekonomi

AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması! Herkes mutmain olacak

Asgari ücrette büyük sürpriz iddiası! 'Böyle bir karar çıkacak' diyerek duyurdu
Asgari ücrette büyük sürpriz iddiası! 'Böyle bir karar çıkacak' diyerek duyurdu

Ekonomi

Asgari ücrette büyük sürpriz iddiası! 'Böyle bir karar çıkacak' diyerek duyurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23