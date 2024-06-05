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Aktüel Türk iş insanından şaşırtan karar! En büyük markalarından: O şirketini satın aldı! Büyük hamle, kimse beklemiyordu
Aktüel

Türk iş insanından şaşırtan karar! En büyük markalarından: O şirketini satın aldı! Büyük hamle, kimse beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2024-06-05 18:43:00 - 2024-06-05 18:45:22
Türk iş insanından şaşırtan karar! En büyük markalarından: O şirketini satın aldı! Büyük hamle, kimse beklemiyordu

Türk markaları yabancılara satılıyor fakat Türk iş insanları da satın alma harekete geçiyor. Dev bir satın alma daha! Bunlardan birisi Almanya'nın elektronik devini satın alma kararı aldı.

Türk markaları yabancılara satılıyor ancak bazı yabancı markaları da Türk iş insanları satın alıyor. Bunlardan birisi Almanya'nın elektronik devi. İşte yaşananlara ilişkin tüm detaylar...
Dünya genelinde üretim ve satış yapan yüz binlerce marka var. Küresel ekonomide iş yapmak çok kolay değil. Şirketler bu zorlu süreçte ayakta kalmak ve işlerini büyütmek için çeşitli stratejilere başvuruyor. Başka kıtalarda yer alan global oyuncuları kadroya dahil etmek ise en bilindik olan yöntemler arasında.

TÜRKLER ÇOK SAYIDA YABANCI MARKAYI SATIN ALDI

Şirketler yeni şirketleri satın alarak gücüne güç katıyor. Rakiplerin karşısında böylece daha güçlü hale geliyorlar. Türkiye'de son zamanlarda birçok marka yabancılara satıldı. Halk arasında Türk markalarının yabancılaşmasına tepki gösteriliyor. Peki Türkler hiç yabancı marka satın almıyor mu? Bu sorunun cevabı hayır. Son yıllarda Türk iş insanları birçok yabancı markayı bünyesine kattı. Onlarca marka içerisinden en büyük örneği sizler için derledik.

ALMANLAR 1945 YILINDA KURMUŞ

Almanya teknoloji üretiminde dünyanın ilk sıralarında yer alıyor. Mercedes, Audi, Volkswagen ve Bmw gibi markalarla otomobil üretimine damga vuran ülke ev elektroniğinde de çok iyi. Siemens, Bosch, Fakir, Braun ve Grundig en bilindik Alman markaları arasında. Grundig, kurulduğu ilk yıllarda dünyanın en büyük radyo üreticisi olarak ismini duyurdu. 1945 yılında Max Grundig tarafından temelleri atılan marka, büyümesini hızla sürdürdü. Güncel olarak Grundig küçük ev aletlerinden televizyona kadar birçok ürünün üretimini yapıyor.
TÜRKİYE'NİN DEV HOLDİNGİ SATIN ALDI
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Peki Grundig kimin? Çoğunluk Grundig markasının hala Almanlara ait olduğunu zannediyor. Gerçek ise hiç öyle değil. Türki'ye'nin en büyük holdingi olarak bilinen Koç Holding 2007 yılında Grundig markasını satın aldı. Uzun süredir Arçelik ve Beko bünyesinde faaliyet gösteren Grundig müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Güncel olarak televizyon üretiminde büyük atılımlar yapan markanın daha da büyümesi bekleniyor.

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