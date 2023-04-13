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Ekonomi Türk-İş duyurdu! İşte hükümetin 6 aylık zam teklifi
Ekonomi

Türk-İş duyurdu! İşte hükümetin 6 aylık zam teklifi

Yeniakit Publisher
2023-04-13 12:04:00 -
Türk-İş duyurdu! İşte hükümetin 6 aylık zam teklifi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 700 bin kamu işçisinin merakla beklediği zam gelişmesini açıkladı. Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini bildirdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı.

Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Atalay, "Talebi karşılamadığın belirttik. Toplumun razı olmayacağı biz sözleşmeye imza atamayız. Kamu işçileri bu ay başında zamlı maaşını almak istiyor.” şeklinde konuştu.

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.

Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
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Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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