Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında Türk İş Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma Bakanı arasında geçen konuşma mikrofonun açık olması ile sonucu Türk İş Başkanı Ergün Atalay’ın Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a ‘’ "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" sözleri sonrası sosyal medya üzerinden Türk İş Başkanı Ergün Atalay’a yönelik karalama kampanyası başlatılarak Türk İş Başkanı Ergün Atalay’ın istifası istendi. Peki Türk İş Başkanı Ergün Atalay istifa edecek mi? Türk İş Başkanı Ergün Atalay istifa mı etti?

Toplu iş sözleşmesinde çıkan zammı gölgelemek mi isteniyor?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay. Görevi, İşçi ve emekçilerin haklarını korumak ve ekonomi gelişmelere paralel olarak işçi adına, işçiler adına hükümetle pazarlık yapmaktır. İşçi aleyhine değil, lehine çalışmaktır. Ama son gelişen olaylarda, Türk-İş’in sorumluluk alanı ve görev alanı tartışılmaya başlandı. İşçiler adına hükümetle, 2019 İşçi maaşları ile ilgili masaya oturan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, mikrofonu kapalı zannederek Çalışma Bakanına ‘’ Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" dedi. Atalay, bir mikrofonu eliyle kapattı ama diğer mikrofonun açık olduğunu unuttu. Atalay’ın konuşması sonrası malum çevreler harekete geçti ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay’ın istifa etmesi yönünde sosyal medya üzerinden linç girişimine başladı. CHP savunucusu Fatih Portakal, ve Muharrem İnce başta olmak üzere Türk-İŞ Başkanı Atalay'ın istifasını isteyen CHP'li isimlerin başında geldi. Tüm işçilere 2019 için yüzde 8+4, 2020 için yüzde 3+3 ve enflasyon farkı oranında zam uygulanması; ücreti 3 bin 500 liranın altında olanlara 150 lira iyileştirme yapılması memnuniyetle karşılandı. Zorlu süreci değerlendiren sosyal güvenlik uzmanları, “Krize, eyleme, greve mahal vermeden sağlanan uzlaşma sayesinde işçiler alın terinin karşılığını alacak” dedi.

Karar 200 bin kamu işçisini mutlu etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay’ın 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi konusunda anlaşması yüzleri güldürdü. 8 Temmuz’da başlayan, zaman zaman gerginliklere sahne olan müzakere sürecinin mutabakatla sonuçlanması 200 bin kamu işçisini mutlu etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın istifasının istenmesi toplu iş sözleşmesindeki varılan müzakereyi sabote etmek olarak yorumlandı.