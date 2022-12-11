Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret zammı için "7 bin 785 liranın altında bir rakamı kabul etmemiz sıfır. Kırmızı çizgimiz bu. Onun üstüne çıkmak gerekiyor" sözleri nedeniyle hedef haline gelen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ifadelerinin çarptırıldığını söyledi. Asgari ücrette bir tekliflerinin olmadığını belirten Atalay, "Bazı iyi niyetli olmayanlar, 'TÜRK-İŞ 7 bin 785 lira dedi.' diye bizi yargılıyor. Bir haftadır bununla uğraşıyoruz. Biz bunun üstünü konuşacağız, 8-9 olur" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Yol-İş Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Programda konuşan Atalay, gündemdeki en önemli konunun asgari ücret olduğunu belirterek, sendikanın olduğu yerde asgari ücretin değil, ikramiyenin, yol parasının, çocuk parasının ve gıda yardımının konuşulması gerektiğini söyledi.

"İyi niyetli olmayanlar bizi yargılıyor"

"7 bin 785 liranın altında bir rakamı kabul etmemiz sıfır. Kırmızı çizgimiz bu. Onun üstüne çıkmak gerekiyor" sözleri nedeniyle eleştiri alan Atalay, ifadelerine de açıklık getirdi. TÜRK-İŞ tarafından belirlenen açlık sınırının 7 bin 785 lira, yoksulluk sınırının da 10 bin 170 lira olduğunu belirten Atalay, "Biz kamuoyunun önüne çıkıp 'TÜRK-İŞ 7 bin 785 lira açlık sınırının üstü konuşacak.' dedik. Ama bazı iyi niyetli olmayanlar, 'TÜRK-İŞ 7 bin 785 lira dedi.' diye bizi yargılıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret teklifimiz yok"

Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok. Bir haftadır bununla uğraşıyoruz. O masada olmayan herkes görüş bildiriyor, bize katkı sağlıyor ama bunun bedelini biz ödüyoruz. Bana 'Pazarlık aşağıdan başlar mı?' diyorlar. Biz bunun üstünü konuşacağız, 8-9 olur, teklif önümüze bir gelsin. İnşallah bu son olur, o masada bir de asgari ücretli olur."