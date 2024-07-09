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Gündem TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, hükümeti açık açık tehdit etti! Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması!
Gündem

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, hükümeti açık açık tehdit etti! Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 18:24:00 -
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, hükümeti açık açık tehdit etti! Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması!

3 konfederasyonun ortak manifesto açıkladığı basın toplantısına Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın sözleri damga vurdu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bugün Türk-İş Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümete yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

Atalay, “Hükümet aklını başına alsın.” sözlerini sarf ederken toplantıyı takip bir gazeteci, -Almazlarsa ne yapacaksınız?" diye sordu.

Öte yandan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, enflasyonun durdurulamaması halinde asgari ücrete yapılacak iyileştirmenin çok kısa ömürlü olacağını belirtti.

Atalay, son yılların en zor ve sıkıntılı dönemini yaşadıklarını ifade ederek, 25 yıllık sürecinde enflasyonun hiç bu kadar ağır bastığını görmediğini dile getirdi.
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Türk-İş Başkanı, işçilerin, işçi emeklilerinin ve asgari ücretlilerin durumunun düzeltilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

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