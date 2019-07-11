YAPDER, Bangladeş Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Muhammed Munir ul İslam’ı, iş adamları ve gazetecilerle buluşturdu. Toplantıda Bangladeş’deki yatırım imkanları ve fırsatlar konuşuldu.

Birçok yabancı devlet temsilcilerini Türk iş adamlarıyla buluşturan Yeni Arayışlar Girişim Platformu Derneği (YAPDER), bu defa Bangladeş Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Muhammed Munir ul İslam’ı, iş adamları ve gazetecilerle buluşturdu. ’Bangladeş Ekonomisi ve İş Birliği Olanakları Toplantısı’nda, Bangladeş’e yatırım imkanları ve yapılabilecek işler konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Başkonsolos’un yanı sıra, iş adamları ve gazeteciler katıldı.

’’Türk iş adamlarından Bangladeş’e daha fazla yatırım bekliyoruz’’

Buluşmadan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Dr. Muhammed Munir ul İslam, ’’Şu dikkatimi çekti ki; Türk iş dünyası, Bangladeş’e yönelik büyük bir ilgi gösterdi. Amacımız bu ilişkilerin ileride geliştirilerek sürdürülmesini sağlamak. Biz Türk iş adamlarından Bangladeş’e daha fazla yatırım bekliyoruz. Bunu destekleyecek alt yapı, kültür, sosyal hayat, kardeşlik ve dostluk; iki ülkenin bu yakınlıkları, yatırımı unsurları arasında yer alıyor. Biz iki ülke kardeş ülkeyiz, bunu destekleyecek tarihi konularımız var. Devletimizin kurucusu, Atamız ’Şeyh Mucibur Rahman’ın hem İzmir’de hem de Ankara’da adının belli yerlerde yer alması ve Türk devletinin kurucusu ’Mustafa Kemal Atatürk’ün adının da Dakka’da yer alması bile bu yakınlığın göstergesidir. Dolayısıyla ileriye umutlu bir şekilde bakmaya sahibiz’’ dedi.

’’Türkiye’nin ihracatını, Türkiye’nin dış ticaretini pozitif anlamda bir tık yukarıya çekmek istiyoruz’’

Celal Toprak ise şöyle konuştu: ’’Bu etkinlik, Perpa’da düzenlediğimiz bir toplantılar dizesi. Zaman zaman Türk iş adamlarını konsoloslarla ve büyükelçilerle bir araya getiriyoruz. Amacımız Türkiye’nin ihracatını, Türkiye’nin dış ticaretini pozitif anlamda bir tık yukarıya çekmek istiyoruz. Dünyadaki yeni yatırım imkanlarına ilişkin iş adamlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Bu gün Bangladeş Başkonsolos’u konuğumuzdu. Bangladeş gerçekten hem nüfusu itibari ile baktığımız da hem Türkiye ile ilişkileri itibari ile baktığımız da çok önemli yatırım imkanları içeren bir ülke. Türkiye’nin ticareti Bangladeş’te istediğimiz noktada değil, bunu daha geliştirebilir miyiz? Bunu irdeleyeceğiz. Ticaret demek zenginleşmek demek. Türkiye’nin ticaretinin artması, ticaretinin büyümesi hele de Bangladeş gibi dünyada önemli nüfus payına sahip ve Türkiye ile çok iyi ilişkileri olan bir ülkede bunun olması daha da önemli. Türk iş adamları konsolosa yeni yatırım imkanlarını sordu ve değerlendirdi. Bizlerde köprü görevi yapmaya çalışıyoruz’’.