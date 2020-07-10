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Aktüel

Türk Interpol polisinden 3 ülkede eş zamanlı operasyon

Farklı suçlardan kırmızı bültenle aranan 4 şüpheli, 3 farklı ülkede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla Türkiye'ye getirildi - Belarus'ta yakalanan PKK/KCK'lı terörist Hicri Mamaş'ın, Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında aktif yer aldığı ve 2015'te Şırnak'taki çukur-hendek olaylarında teröristlere M-16 uzun namlulu silah dağıttığı belirtildi - Kırgızistan'da yakalanan Samet Ardıç'ın ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2010'da, 15 yaşından küçük bir kız çocuğunu alıkoyarak birden fazla cinsel istismarda bulunduğu bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:50:46 -
Türk Interpol polisinden 3 ülkede eş zamanlı operasyon

ANKARA (AA) - Türk Interpol polisi, kırmızı bültenle aranan 4 şüpheliyi 3 farklı ülkede gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla Türkiye'ye getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, farklı suçlardan kırmızı bültenle aranan 4 şüphelinin, Türkiye'ye getirilmesi amacıyla Interpol-Europol Daire Başkanlığı ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Türk Interpol ekibinin, Hollanda, Belarus ve Kırgızistan'da yürüttüğü operasyonlarda yakalanan 4 şüphelinin dün Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Türk Interpol polisinin, Belarus'ta düzenlediği operasyonda yakalanan PKK/KCK'lı terörist "Bedran Cudi" kod adlı Hicri Mamaş'ın, Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında aktif yer aldığı aktarılan açıklamada, 2015'te Şırnak'taki çukur-hendek olaylarında da teröristlere M-16 uzun namlulu silah dağıttığı kaydedildi.

Açıklamada, sahte kimlikle Belarus'a kaçan terörist Mamaş'ın, burada HDP'li aktivist olarak tanıtılmaya çalışıldığı ifade edildi.

- Uyuşturucu satıcıları Hollanda'da yakalandı

Açıklamada, Hollanda'da yakalanan şüphelilerden Kemal Kahya'nın, Türkiye'ye gönderilecek uyuşturucu maddelerin nakliyecilere teslim edilmesi aşamasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, aynı ülkede yakalanan diğer zanlı Ramazan Zor'un ise Elazığ'da fırından çıkardığı 17 kilo 900 gram toz esrarla yakalanıp daha sonra Hollanda'ya kaçtığı bildirildi.

- Çocuk istismarcısı 10 yıl sonra yakalandı

Türk Interpol polisinin Kırgızistan'da yürüttüğü çalışmada yakalanan Samet Ardıç'ın da Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2010 yılının şubat ayında 15 yaşından küçük bir kız çocuğunu alıkoyarak birden fazla cinsel istismarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından arandığı ifade edildi.

Zanlı Ardıç'ı teslim alacak Türk Interpol polisinin, Kırgız vatandaşların ülkelerine tahliyesini gerçekleştiren uçakla gittiği öğrenildi.

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