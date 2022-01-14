Türk insansız kargo uçağı için müjde! O tarihte havalanacak

50 ülkeye ofis mobilyaları ihraç eden Nurus, şimdi de kendi kargo uçağını tasarlıyor. 300 kilo yük taşıma kabiliyetinde olacak uçak yaklaşık 10-12 metre kanat açıklığına sahip olacak. Uçak insansız çalışacak, fosil yakıtlı bir motora sahip olacak. Uçabilecek ilk model yaklaşık 16 ay içinde hazır hale gelecek. İşte, Sefer Levent'in Hürriyet gazetesindeki köşesine taşıdığı Türk insansız kargo uçağı ile ilgili detaylar:

"Genç mühendisler, meslek lisesi mezunu şefler, usta kadınlar, kaynak robotları, dev kalıp makineleri, güler yüzlü işçiler, yöneticiler ve iki çılgın patron...

Geçtiğimiz pazartesi günü sıradan bir fabrika turuna katılacağımı düşünürken kendimi bir anda bambaşka bir alemin içinde buldum. Ankara’da 1927 yılında marangoz ustası Nurettin Kunurkaya tarafından marangoz atölyesi olarak kurulan Nurus’un son halini nasıl tanımlarsın deseniz cevabım ‘çılgınca’ olur. Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay ve ağabeyi Başkan Yardımcısı ve Baştasarımcı Renan Gökyay öyle bir dünya yaratmış ki... Bir tarafta en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ofis mobilyaları üretiyorlar, diğer tarafta uçak tasarımı yapıyorlar, üretim robotları tasarlıyorlar, makine icat ediyorlar. İş hayatına yeni atılmış gençlerden değme şefler, kendine güvenen mühendisler yaratmışlar, düne kadar ev işi yapan tarlada çalışan kadınları ise birer ustaya çevirmişler.

Nurus’un davetlisi olarak gittiğimiz Ankara Sincan’daki fabrikanın hangi köşesine kafanızı çevirseniz ayrı bir hikâye var.

KARGO UÇAĞI ÜRETECEK

50 ülkeye ofis mobilyaları ihraç eden Nurus, şimdi kendi kargo uçağını tasarlıyor. Üretme ve yaratma heyecanı kendinden hızlı koşan patron olarak tanımlayabileceğim Nurus Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Renan Gökyay iddialı:

“Özellikle havacılıkta projelerimiz var, küçük uçaklar. Hayalimiz olan insansız büyükçe bir kargo uçağı projemiz var. Hayalimizdeki kargo uçağı yaklaşık 300 kilo yük taşıma kabiliyetinde olacak. Yaklaşık 10-12 metre kanat açıklığında olacak, insansız çalışacak, fosil yakıtlı bir motora sahip olacak. Sivil kargo taşıma amaçlı, çok kısa ve toprak pistlere inip kalabilen bir kargo uçağı olacak. Uçabilecek ilk modeli yaklaşık 16 ay içinde elimize alabileceğimizi öngörüyoruz.” Gökyay, kompozit malzemeler alanında yaptıkları çalışmaların dron imalatında, uçak gövdesi imalatında kullanıldığı gibi otomotiv sektöründe karavanlarda da kullanıldığına dikkat çekti.

‘FIRLATMA KOLTUĞU YAPIYORUZ’

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökyay, 35 milyon Euro konsolide ciroları ile ciddi nakit üretme kabiliyetine sahip olduklarını kaydedip, “2022’de ise ciromuzu döviz bazında yüzde 40’tan fazla büyütmeyi amaçlıyoruz. İhracat tarafında da oldukça güçlüyüz, ihracat oranımızı yüzde 60’a çıkardığımız yılları gördük. 35 ülkeye ihracat yaparken, bugün 50’ye çıkardık. Orta Doğu’dan ve Afrika kıtasından birçok ülkeyi ihracat listemize ekledik. Bir ofis mobilya üreticisi olarak biliniyoruz, öte yandan havayollarına özel uçak koltuğu, askeri uçaklara fırlatma koltuğu gibi farklı teknolojiler de geliştiriyoruz. Ayrıca birçok hastanede gördüğümüz, özellikle Ankara’da hastanelerde yaygın kullanılan Covid-19 test kabinlerini ürettik. ‘Temiz oda’ olarak geçen bu kabinler; mikron düzeyinde temizlenmiş, filtrelenmiş olarak faaliyet gösteriyor. Orada yüksek basınçlı hava akışının hızını, çok ani filtre sistemleri ile düşürüp normalde 2-3 hafta dayanacak ultra HEPA filtrelerin günlerce dayanmasını sağladık. Bunların hepsi birer icat” ifadelerini kullandı. (...)"