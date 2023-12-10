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Ekonomi Türk inşaat devi iflas etti! Tarihe geçen, büyük şirket: Konut projesi yarım kaldı! 1415 dairesi icradan satılacak
Ekonomi

Türk inşaat devi iflas etti! Tarihe geçen, büyük şirket: Konut projesi yarım kaldı! 1415 dairesi icradan satılacak

Yeniakit Publisher
2023-12-10 19:41:00 - 2023-12-10 19:55:15
Türk inşaat devi iflas etti! Tarihe geçen, büyük şirket: Konut projesi yarım kaldı! 1415 dairesi icradan satılacak

Türkiye'nin büyük inşaat şirketlerinden olan Garanti Koza AŞ, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti. İnşaat sektöründeki zorluklar, gün geçtikçe artan bir.. inşaat şirketinin iflas ettiği açıklanırken binlerce konutluk projeye para yatıran vatandaşlar mağdur oldu. İlk icra ihalesi 28 Aralık'ta başlıyor. İlk ihalede varlıkların satılmaması halinde ikinci ihale 26 Ocak'ta düzenlenecek.

Dünya genelindeki ekonomik kriz artık içinde çıkılamaz hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.Ukrayna-Rusya savaşıyla savaşı adeta tuzu biberi oldu!

Halktv'de yer alan habere göre; 30 Mart 2021 tarihinde, Türkiye'nin köklü inşaat şirketlerinden biri olan Garanti Koza İnşaat AŞ iflas kararı aldı. Şirketin Esenyurt'taki büyük projesi tamamen icradan satılacak. İflas sonrasında şirketin tasfiye süreci başlatıldı ve iflas idaresi, şirket varlıklarını satışa çıkardı. Bu süreçte elde edilen gelirle şirket borçları ödenmeye çalışılacak.

Dev Proje: Koza Park Sitesi

Garanti Koza İnşaat AŞ'nin en büyük projesi olan Esenyurt'taki Koza Park Sitesi, iflas sürecinde icradan satılacak varlıklar arasında yer alıyor. İlk icra ihalesi 28 Aralık'ta başlıyor, ancak varlıkların satılmaması durumunda ikinci ihale 26 Ocak'ta düzenlenecek. Projeden satışa çıkarılacak daire ve dükkân sayısı bin 415, toplam değeri ise 5 milyar 500 milyon TL.

Mali Sıkıntı ve Proje Tamamlanamaması

Garanti Koza, uzun yıllara dayanan köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen, özellikle Esenyurt'taki yaklaşık 5 bin konutluk büyük projesinin tamamlanamaması nedeniyle mali sıkıntılar yaşamaya başladı. Şirket, projenin ilk iki etabını tamamladı ancak diğer etapları tamamlayamadı, bu da iflas sürecini hızlandırdı.
Mağdurlar ve Hukuki Süreç
Esenyurt projesinden daire veya iş yeri satın alan binlerce kişi, yaşanan gelişmeler üzerine Garanti Koza'ya karşı hukuki süreç başlattı. Bu mağdurlar arasında Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Irak gibi ülkelerden gelen yabancı alıcılar da bulunmaktadır. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci de projeden ev alan mağdurlar arasında yer alıyor.
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