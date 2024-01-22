  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alper Gezeravcı ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdi! Büyük gurur kaynağı...

Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!

21 yıl sonra gelen itiraf: O oy uncu Polat Alemdar rolünü reddetmiş! Bakın kim

Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü

Yatırımcılar kendisini bu fiyatlara hazırlamalı! Altın fiyatlarında bu seviyeler öne çıkıyor

Hani nerede nerede diyorlardı! ‘50 milyon doları bastır uzaya git’ diyenlere cevap

Türkiye kritik ürünü BAE'ye gönderiyor! Eğer tutarsa dünyada kartlar yeniden dağıtılacak

Yasal haklarınızı bilmeniz gerekiyor! Ev sahibi de kiracı da bu kurallara uyacak!

Akşener üzücü haberi aldı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdu

Ne altın ne dolar! Cübbeli Ahmet Hoca vatandaşı zengin edecek formülü Türkiye'ye duyurdu
Teknoloji Türk İHA ve SİHA’lar başarıyla çıkıtı! Selçuk Bayraktar ilgili gelişmeyi duyurdu: FERGANİ’de bir kez daha karar çıktı!
Teknoloji

Türk İHA ve SİHA’lar başarıyla çıkıtı! Selçuk Bayraktar ilgili gelişmeyi duyurdu: FERGANİ’de bir kez daha karar çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-01-22 19:04:00 - 2024-01-22 19:07:03
Türk İHA ve SİHA’lar başarıyla çıkıtı! Selçuk Bayraktar ilgili gelişmeyi duyurdu: FERGANİ’de bir kez daha karar çıktı!

Türkiye’nin ilk astronotu Alper GEZERAVCI’nın UUİ’ye başarıyla gönderilmesinin ardından bir yeni gelişme kararı verildi! Türk savunma sanayiinde Vergi rekortmeni çıkması bu alandaki ekonomik yetkinliğimizin ispatıdır diyen Selçuk BAYRAKTAR tarafından paylaşıldı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper GEZERAVCI’nın UUİ’ye başarıyla gönderilmesinin ardından bir yeni gelişme Selçuk BAYRAKTAR tarafından paylaşıldı. FERGANİ UZAY kurucusu Selçuk BAYRAKTAR, ürettikleri ilk uyduyu bu yıl içinde fırlatacaklarını ifade etti. FERGANİ UZAY’ın yakın Dünya yörüngesinde görev yapmak üzere takım uydu konseptine çalıştığını da ekledi.

Fırlatılacak uydunun alt sistemlerinin nerede ve kim tarafından geliştirildiğinde dair bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Test uydusu olarak tasarlanan uydunun operasyonel kullanımına dair paylaşılmış herhangi bir veri yok.

BAYRAKTAR, Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri de vurgulayarak “Yörünge transfer araçları üzerinde çalışıyoruz. Ülkemiz insansız hava araçları ve roket motorları gibi alanlarda büyük atılımlar başardı. FERGANİ UZAY olarak hedefimiz, fırlatma sistemlerini geliştirmek.” dedi. BAYRAKTAR’ın fırlatma sistemlerinden kastının yörünge transfer aracı mı yoksa fırlatıcı roketler mi olduğuna dair net bir çıkarım yapılamadı.

FERGANİ UZAY Takım Uydu Konsepti

Türkiye’de ve dünyada uydular üzerinden verilen hizmetler giderek artan bir ihtiyaç haline gelmiştir. Son yıllarda uydular giderek küçülmekte ve görev ihtiyaçları yüksek maliyetli tek bir uydu yerine düşük maliyetli birçok uydu ile sağlanmaktadır. FERGANİ UZAY bu kapsamda takım uydu felsefesine uygun olarak bir uydu platformu geliştirmektedir. FERGANİ takım uydularıyla denizcilik, havacılık, IoT, meteoroloji, lojistik ve diğer kurumsal pazarlardaki birçok küresel ihtiyacı inovatif teknolojiler barındıran çözümler sağlamayı hedefliyor.

FERGANİ’nin üreteceği 100 kg sınıfındaki mikro uydular 500-600 km irtifa aralığında hizmet verecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu uyduların haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olması bekleniyor. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayarak küresel kapsama ağına sahip olmak amaçlanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

defenceturk aktardı: Aynı zamanda takım uyduların yörünge hareketlerinin izlenmesi, yönetilmesi, uydu haberleşmesinin gerçekleştirilmesi gibi operasyonlar için de gerekli yer kesimi sistemlerinin kurulması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle rezillik yok! İmamoğlu vaadini unutturmak için bakın ne yaptı
Siyaset

Böyle rezillik yok! İmamoğlu vaadini unutturmak için bakın ne yaptı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Esenler Otogarı’nı Teknoloji Üssü’ne dönüştürülmesi yönündeki uyduruk vaadiyle ilgili karartma yoluna ..
Altın, dolar, borsa, değil! Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak 'dikkat' diyerek uyardı: kripto paralara ilişkin tahmini! Ya tutarsa!
Ekonomi

Altın, dolar, borsa, değil! Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak 'dikkat' diyerek uyardı: kripto paralara ilişkin tahmini! Ya tutarsa!

Altın fiyatları bu hafta yükselişle başladı. Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak bu kez şaşkına çevirdi! Yeni tahminleriyle altın yatır..
Hani nerede nerede diyorlardı! ‘50 milyon doları bastır uzaya git’ diyenlere cevap
Gündem

Hani nerede nerede diyorlardı! ‘50 milyon doları bastır uzaya git’ diyenlere cevap

Togg’un üretileceği açıklandığı zaman da akıllarınca ti’ye alan muhalifler, milli uzay projesini de “Ver 50 milyonu, git uzaya” gibi akılalm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23