Türk İHA ve SİHA’lar başarıyla çıkıtı! Selçuk Bayraktar ilgili gelişmeyi duyurdu: FERGANİ’de bir kez daha karar çıktı!

Türkiye’nin ilk astronotu Alper GEZERAVCI’nın UUİ’ye başarıyla gönderilmesinin ardından bir yeni gelişme Selçuk BAYRAKTAR tarafından paylaşıldı. FERGANİ UZAY kurucusu Selçuk BAYRAKTAR, ürettikleri ilk uyduyu bu yıl içinde fırlatacaklarını ifade etti. FERGANİ UZAY’ın yakın Dünya yörüngesinde görev yapmak üzere takım uydu konseptine çalıştığını da ekledi.

Fırlatılacak uydunun alt sistemlerinin nerede ve kim tarafından geliştirildiğinde dair bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Test uydusu olarak tasarlanan uydunun operasyonel kullanımına dair paylaşılmış herhangi bir veri yok.

BAYRAKTAR, Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri de vurgulayarak “Yörünge transfer araçları üzerinde çalışıyoruz. Ülkemiz insansız hava araçları ve roket motorları gibi alanlarda büyük atılımlar başardı. FERGANİ UZAY olarak hedefimiz, fırlatma sistemlerini geliştirmek.” dedi. BAYRAKTAR’ın fırlatma sistemlerinden kastının yörünge transfer aracı mı yoksa fırlatıcı roketler mi olduğuna dair net bir çıkarım yapılamadı.

FERGANİ UZAY Takım Uydu Konsepti

Türkiye’de ve dünyada uydular üzerinden verilen hizmetler giderek artan bir ihtiyaç haline gelmiştir. Son yıllarda uydular giderek küçülmekte ve görev ihtiyaçları yüksek maliyetli tek bir uydu yerine düşük maliyetli birçok uydu ile sağlanmaktadır. FERGANİ UZAY bu kapsamda takım uydu felsefesine uygun olarak bir uydu platformu geliştirmektedir. FERGANİ takım uydularıyla denizcilik, havacılık, IoT, meteoroloji, lojistik ve diğer kurumsal pazarlardaki birçok küresel ihtiyacı inovatif teknolojiler barındıran çözümler sağlamayı hedefliyor.

FERGANİ’nin üreteceği 100 kg sınıfındaki mikro uydular 500-600 km irtifa aralığında hizmet verecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu uyduların haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olması bekleniyor. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayarak küresel kapsama ağına sahip olmak amaçlanıyor.

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defenceturk aktardı: Aynı zamanda takım uyduların yörünge hareketlerinin izlenmesi, yönetilmesi, uydu haberleşmesinin gerçekleştirilmesi gibi operasyonlar için de gerekli yer kesimi sistemlerinin kurulması bekleniyor.