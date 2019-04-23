Türk heyeti, Atomexpo 2019 Fuarı ve Leningrad NGS teknik gezisine katıldı

Türk heyeti Soçi’deki Atomexpo 2019 Fuarına ve Leningrad NGS’ye düzenlenen teknik geziye katıldı.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’nin kurulacağı Mersin’den bir heyet, Rusya ziyareti sırasında 11’inci Uluslararası Atomexpo 2019 Fuarı’na ve Leningrad NGS’ye düzenlenen teknik geziye katıldı. Heyette, Mersin ve Gülnar’dan halk ve yönetim temsilcileri, bölgesel medya mensupları ve yükseköğretim kurumları yöneticileri yer aldı. Ziyaret, delegasyon temsilcilerinin, küresel nükleer enerji sektörünün en önemli etkinliği olan Atomexpo Fuarını ziyaret ettiği Soçi kentinde başladı. Atomexpo, nükleer endüstrisinin mevcut durumunun tartışıldığı ve daha da gelişmesi için eğilimlerin şekillendiği en büyük sergi ve iş platformu niteliğini taşıyor. Forumda, Türk gazeteciler Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Müdürü Agneta Rising, Amerikalı gazeteci Michael Shellenberger ile bir araya geldi.Bunun yanı sıra gazeteciler, küresel iklim koruma konularına ve karbonsuz enerji perspektifine ek olarak nükleer ve radyasyon teknolojilerinin enerji dışındaki alanlarda kullanımının, kentsel altyapının geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için gelişmiş yönetimsel çözümlerinin tartışıldığı ‘yuvarlak masa’ toplantılarına ve panel oturumlarına katıldılar. Gülnar ilçesinden halk ve yönetim temsilcileri, Rusatom Energy International tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılarak Finlandiya’nın Raahe ve Pyhäjoki belediye başkanlarıyla birlikte nükleer santrallerin inşası için gereken bölge ve belediyelerin hazırlanması konusunda görüş alışverişinde bulundular. Türk heyeti daha sonra Leningrad NGS’nin bulunduğu 70 bin nüfuslu Sosnovıy Bor şehrine geçerek Leningrad Bölgesi Sosnovıy Bor Belediye Başkanı Alexey Ivanov ve Sosnovıy Bor Şehir Yönetimi Başkanı Mihail Voronkov ile bir araya geldi. Katılımcılar, Leningrad NGS ile bölgede yaşanan kalkınmayı ilk ağızdan dinleme imkanı buldu. Burada konuşan Mihail Voronkov, şehirlerinden göçün çok düşük olduğunu belirterek, "Sosnovıy Bor’da herkes iş bulabileceğini biliyor. İşi olmayan sadece 290 kişi var burada. İş açığı ise 2 bin 90 kişilik. Burada yaşamak, istikrarlı ve iyi ücretli bir iş imkanına sahip olmak, aynı zamanda da doğayla uyum içinde yaşamak demektir. Şehir çok sakin ve yeşil, burası çocuk yetiştirmek için rahat bir yer. Sakinlerinin favori hobilerinden biri balıkçılıktır” diye konuştu.

Sosnovıy Bor Belediye Başkanı Alexey Ivanov ise modern güvenlik sistemlerinin çok güvenilir olduğundan halkın nükleer santrallere olan yakınlığından endişe etmediğini söyledi.

Teknik gezinin son günü Leningrad NGS-2‘yi ziyaret eden Mersin heyeti, VVER-1200 reaktörlü enerji blokunun nasıl çalıştığı hakkında bilgi aldı. Katılımcılara bilgi veren Leningrad NGS-2 Baş Mühendisi Alexander Belyaev, “3+ nesil NGS’lerin inşaatı ve işletilmesi konusunda çok tecrübeliyiz. Güvenlik sistemleri, önceki teknolojilere göre çok gelişmiş. Fukuşima’ya benzer kazanın burada yaşanması imkansız. Reaktörün kılıfı hasar görmeden ve demir yorgunluğu oluşmadan 60 yıl çalışabileceği kanıtlandı. Önceki nesil reaktörlerinde bu süre 30 yıldı" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından düşüncelerini paylaşan Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Akkuyu NGS’nin Gülnar ilçesinin çehresini değiştireceğini vurgulayarak, "Bu anlamda dünyanın çeşitli ülkelerinde kurulan atom santrallerinin temsilcileri ile birlikte 11’inci Uluslararası Atomexpo Fuarı’nda yer aldık, Rus nükleer santralini ziyaret ettik. Atom santrallerinin kurulduğu bölgelerdeki değişimler hakkında bilgi alma imkanına eriştik. Santrallerin faaliyeti esnasında alınan güvenlik tedbirleri için ciddi çalışmaların yapıldığını müşahade ettik. Ayrıca Atomexpo esnasında Finlandiya’nın Hanhikivi nükleer santralinin inşasının planlandığı bölgenin yerel yönetim makamları ile de bir araya gelerek, onların da büyük ölçekli bir altyapı projesi alanında edindikleri tecrübeler hakkında bilgi sahibi olma imkanına eriştik. 60 yıllık faaliyet ömrü olacak olan Akkuyu NGS’nin en kısa zamanda ilçemizde faaliyete geçerek, enerji anlamında tasarruf sağlayacak, milli bütçe giderlerini azaltacak ve ülke ekonomisinin büyümesine olanak sağlayacaktır. Bu anlamda projenin süratle tamamlanarak faaliyete geçmesini temenni ediyoruz. İnşallah Gülnarımızın yakın zamanda kaderi değişecek ve parlak bir gelecek hemşerilerimiz bekliyor olacak" dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş da kendileri için fuarın çok verimli olduğunu kaydederek, "Nükleeri daha iyi öğrenme fırsatımız oldu, yararlarını bizzat öğrendik. Daha sonra Sosnovy Bor’a geçtik, orada Akkuyu NGS gibi bir nükleer santrali yerinde gördük. NGS’yi incelemek önemliydi bizim için. Bölgemize yapacağı faydalarını öğrendik. Leningrad NGS’nin tamamını gezerek bir zararı olmadığını gördük. Santrale en yakın şehrin Belediye Başkanıyla sohbet ettik. Merak ettiğimiz soruları sorduk. Bu geziden sonra kesinlikle şunu söyleyebilirim ki NGS bölgemizi kalkındıracak. İstihdam çok artacak, nüfus artıkça ekonomi canlanacak. Burada gördüklerime ve izlenimlerime göre nükleer santralin faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi.