  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk hayırseverler Burkina Faso'da hafızlık merkezi açtı
Aktüel

Türk hayırseverler Burkina Faso'da hafızlık merkezi açtı

Ramadan Hafızlık Merkezinden 60'ı yatılı, 40'ı gündüzcü olmak üzere toplam 100 öğrenci yararlanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:03:04 -
Türk hayırseverler Burkina Faso'da hafızlık merkezi açtı

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Burkina Faso'da dilenerek hafızlık yapmak zorunda kalan 60 öğrencinin barınma, eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramadan Hafızlık Merkezini hizmete soktu.

İHH tarafından yapılan yazılı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen ve dilenmek zorunda kalan 60 çocuğa yardım yapıldığı bildirildi.

Burkina Faso'nun dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğuna işaret edilerek, hafızlık öğrencilerinin ekonomik nedenlerle yetersiz ve sağlıksız şartlarda eğitim aldığı, dilenmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ramadan Hafızlık Merkezi hizmete açıldı. 60 hafızlık öğrencisinin barınma, eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri merkezde yatılı 60, gündüzcü 40 öğrenci olmak üzere toplamda 100 öğrenci istifade edecek." ifadesi kullanıldı.

İHH tarafından yaptırılan merkezde ayrıca cami, su kuyusu ve okul yer alıyor.

Hayırseverlerin destekleriyle dünyanın 123 ülke ve bölgesinde faaliyet gösteren İHH, cami, mescit, kurs, okul, yetimhane, yurt ve su kuyusu gibi çalışmalarda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Dünya

Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin Soğuk Savaş'ın bir habercisi olduğunu belirten Dr. Hüseyin Korkmaz, bu ölümcül rekabetin Birinci Dünya..
Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi
Dünya

Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Dağlık Karabağ’dan yeni bilgiler geldi. Rus yapımı 13 tane MİG-29 savaş jetinin bö..
Ermenistan son kozunu oynadı! Onlar devreye girdi
Dünya

Ermenistan son kozunu oynadı! Onlar devreye girdi

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Ermenistan, çözüm arayışlarını sürdürüyor. Ülkede Başbakan Nikol Paşinyan'ın savaş hamleleri tart..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay