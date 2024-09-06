Türk Havacılık Uzay Sanayii ve Türk savunma sanayii: Ağustos 2024’te öne çıkan savunma sanayii gelişmeleri!

SASAD hazırladığı almanakla 2024 yılının Ağustos ayındaki önemli savunma sanayii gelişmelerini bir araya getirdi.

Hazırlanan almanakta şu ana başlıklar yer aldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı.

Türkiye’nin hava savunma sistemi “Çelik Kubbe Projesi” kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kuruluyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bünyesinde Aksaz Tersane Komutanlığı’nın Açılışı ve Deniz Platformlarının Teslim Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

TAAC Havacılık Teknolojileri, Emerson’un test ve ölçüm iş birimiyle Farnborgough Uluslararası havacılık Fuarı 2024’te “İş Birliği Protokolü” imzaladı.

ASELSAN 34 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Altınay Savunma firması, TUSAŞ’la 93 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

SDT Uzay ve Savunma, yurt içi bir müşterisiyle yaklaşık 2 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

ASELSAN, 32 milyon avroluk sözleşme imzaladı.

ASELSAN, TUSAŞ ile 60 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ASFAT ile Orman Genel Müdürlüğü arasında “Seyyar Mobil Üniteler” Sözleşmesi imzalandı.

HİSAR O’nun ilk uzun menzilli atış testi yapıldı.

HÜRJET, 100. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

İnsansız kara aracı BARKAN, yeni kabuller için zorlu testlerden geçti.

Seyir füzesi “Kara Atmaca” en uzun menzilli uçuşunu yaptı.

DEFTR Teknoloji, yerli ve milli olarak geliştirdiği simülatör ile gece uçuşlarını güvenli hale getirdi.

MİLKAB, RG 316 serisi kabloyu millileştirdiğini duyurdu.

TUSAŞ, Türk Hava Kuvvetleri’ne T700 Genel Maksat Helikopteri teslimatı gerçekleştirdi.

NATO onaylı MPT-76 tüfekleri Kara Kuvvetleri envanterine katıldı.

Türk teknoloji firması NATO’ya haberleşme hizmeti sağlayacak.

Turkishtime AR-GE 250Araştırması’na göre toplam 500 firma 2023’te 108 milyar 66 milyon TL AR-GE harcaması yaptı.