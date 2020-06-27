Türk havacılık tarihinde bir ilk! 300 bin saattir göklerde

Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu yapan Selçuk Bayraktar, geliştirdikleri ilk İHA sisteminden AKINCI TİHA’ya kadar olan serüveni dinleyicilerle paylaştı. Güvenlik güçleri tarafından 200 bin saati aşkındır kullanılan Bayraktar TB2 S/İHA sisteminin Fırat Kalkanı Harekatında kullanıldığını özellikle Zeytin Dalı Harekatında 5300 saat zorlu meteorolojik şartlarda görev yaptığını ifade etti. Barış Pınarı Harekâtında da başarıyla görev yaptığını belirten Selçuk Bayraktar, S/İHA sistemlerinin son olarak Bahar Kalkanı Harekâtı’nda kullanıldığını ve yapılan bütün görevlerin yüzde 80’inden fazlasını başarıyla tamamladığını ifade etti.

Selçuk Bayraktar, bugüne kadar ürettikleri SİHA’lara ilişkin sayısal veriler de paylaştı. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterinde halihazırda 228 adet mini İHA 100.000 uçuş saatini tamamladı. Ayrıca TSK ve EGM envanterinde yer alan, Katar ve Ukrayna ordularında kullanılan 122 adet Bayraktar TB2 S/İHA 200.000 saati aşkın uçuş icra etmiş durumda. DefenceTurk'un haberine göre, Baykar Savunma tarafından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan 350+ İHA platformu 300.000 saati aşkın uçuş gerçekleştirerek Türk havacılık tarihinde önemli bir ilke imza atmış oldu.

16 Aralık 2019’da KKTC’ye ilk defa milli bir insansız hava aracı olarak Bayraktar TB2 SİHA sisteminin indiğini ifade eden Selçuk Bayraktar, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine refakat görevleri icra ettiğini de hatırlattı.

110+ SİHA envanterde

Türkiye’nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. 2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı envanterindeki Bayraktar TB2 İHA sistemi ile birlikte şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 S/İHA, 200 bin uçuş saati ile güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.