Türk havacılığının altın çağı Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KALKAN DİHA’nın uçuş testini sosyal medya hesabından paylaştı. BAYKAR tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "İstihbarat ve keşif görevlerinde kilit görevler üstlenecek olan Bayraktar #KALKAN DİHA’nın uçuş testleri başarıyla devam ediyor."

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA, 30. uçuş testini başarıyla tamamladı. Edirne’nin Keşan ilçesinde yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde icra edilen uçuşta sistem tanımlama testleri başarıyla gerçekleştirildi. Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA, test kapsamında 14 bin 500 feet irtifaya çıktı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı.

BAYKAR BG-160. KAMERASI İLE UÇTU

Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen Bayraktar KALKAN DİHA, uçuş testini Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla icra etti. Bayraktar KALKAN DİHA, termal görüntüleme kabiliyetine sahip olan Baykar BG-160 Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor. Milli DİHA, gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla icra edebiliyor.

PİSTE İHTİYACI YOK

Gücünü 4 adet elektrikli motor ve 1 adet düşük tüketimli benzinli motordan alan Bayraktar KALKAN DİHA, elektrik motorlarıyla dikey kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçerek seyrini sadece benzin motoru ile gerçekleştiriyor. Bu motorlar ile 14.500 feet üzerinde irtifaya çıkan Bayraktar KALKAN DİHA, 7 saatten fazla görev uçuşu icra edebiliyor. Dikey kalkış ve iniş yapabilen milli DİHA, herhangi bir piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda rahatlıkla görev uçuşları gerçekleştirebiliyor.



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İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.