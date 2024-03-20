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Teknoloji Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha
Teknoloji

Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Yeniakit Publisher
2024-03-20 00:01:00 - 2024-03-20 00:03:20
Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Türkiye'nin gururu BAYKAR tarafından üretilen Bayraktar TB3 SİHA bir kritik aşamayı daha geçti.

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 23. Uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 23. Uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar TB3 ile ilgili sosyal medyasından paylaşımda bulundu.

İşte Bayraktar'ın o paylaşımı;

"Öte yandan Baykar bir diğer paylaşımında Gökte Bayraktar AKINCI Denizde Albatros-T İDA Aselflir-500 ile gerçekleşen hareketli deniz hedefi atışlarını başarıyla tamamlandı" paylaşımında bulundu.

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı.
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100. yılda vatandaşla buluştu

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, daha önce dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu’nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir’de sergilendi. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yapılan törenlerde de TCG Anadolu’nun uçuş güvertesindeki yerlerini alan Bayraktar TB3 ve KIZILELMA’yı yüz binlerce vatandaş ziyaret etti.

TCG Anadolu'dan ilk uçuş 2024'te

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

 

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