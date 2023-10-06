Türk Hava Yolları’nın Türkiye Tanıtımı İçin Çektiği Yeni Reklam Filmi Tüm Dünyada Yayında

Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları, ünlü aktör Kerem Bürsin’in rol aldığı yeni reklam filminde tüm dünyayı Türkiye’yi keşfetmeye çağırıyor. Rol aldığı dizi ve filmleri Güney Avrupa ve Güney Amerika başta olmak üzere dünyada yoğun ilgi gören Kerem Bürsin’le gerçekleştirilen reklam çalışması tüm dünyada izleyicilerle buluşacak.

Kerem Bürsin’in de katıldığı Türk Hava Yolları çalışanlarının motivasyon etkinliği olan TK FEST 2023’te konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Ülkemizin dünyanın en önemli turizm noktalarından biri olduğunun bilinci ile farklı mevsimlerdeki deneyimleri, tarihi ve kültürel mirasımızı bu film ile anlatmayı hedefledik. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak ünlü aktörümüz Kerem Bürsin ile yurtdışında da geniş yankı bulacağına inandığımız bu iş birliğini gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz.” dedi.

Kerem Bürsin ise “Reklam filminin çekimleri esnasında ülkemizin çok farklı bölgelerinde yer alan doğal ve kültürel zenginliklerine bir kez daha şahit oldum. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları ile bu eşsiz iş birliği vesilesiyle bir araya gelmekten dolayı gurur duyuyorum.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de dört farklı mevsimde yaşanan zenginlikleri yansıtabilmek için, filmin çekimleri Ağrı, Antalya, İzmir, Kars, Kayseri, Mardin, Muğla, Nevşehir, Rize, Trabzon, Van ‘da yapılırken İstanbul’da Çırağan Sarayı ve birçok tarihi noktada, bazı sahnelerin çekimleri ise Los Angeles’ da gerçekleştirildi.

Çekimleri bir buçuk ay süren reklam filmi, hazırlık aşamaları ile yaklaşık 4 aylık bir sürede tamamlandı. Filmin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstlenirken, müziği ise Fahir Atakoğlu imzası taşıyor. Türkiye’nin tüm bölgeleri ve birçok şehrinde yaklaşık 100 kişilik prodüksiyon ekibiyle gerçekleşen çekimlerde özel çekim teknikleri ve malzemeler kullanıldı.

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