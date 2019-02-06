Türk Hava Yolları'ndan dev hamle! Haziran'da THY filosuna katılacak
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sipariş verilen Boeing 787 tipi uçağın Haziran ayında THY'nin filosuna katılacağını açıkladı.06 Şubat 2019 Çarşamba 16:47
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Boeing 787 tipi uçağın Haziran ayında THY'nin filosuna katılacağını belirtti.
Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Boeing 787, şimdiki planlamaya göre Haziran 2019'da ilk defa filomuza katılacaktır. Boeing 737 Max uçaklarından halihazırda 8 adeti filomuzda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
Ekşi, Airbus A350 tipi uçağının ise ilk tesliminin 2020 yılının Mart ayında planlandığını kaydetti.
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