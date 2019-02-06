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Türk Hava Yolları'ndan dev hamle! Haziran'da THY filosuna katılacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sipariş verilen Boeing 787 tipi uçağın Haziran ayında THY'nin filosuna katılacağını açıkladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:47
Türk Hava Yolları'ndan dev hamle! Haziran'da THY filosuna katılacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Boeing 787 tipi uçağın Haziran ayında THY'nin filosuna katılacağını belirtti.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Boeing 787, şimdiki planlamaya göre Haziran 2019'da ilk defa filomuza katılacaktır. Boeing 737 Max uçaklarından halihazırda 8 adeti filomuzda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ekşi, Airbus A350 tipi uçağının ise ilk tesliminin 2020 yılının Mart ayında planlandığını kaydetti.

İşte Bilal Ekşi'nin Twitter paylaşımı...

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 16:47
  1. Türk Hava Yolları
  2. THY filosu
  3. Boeing 787
  4. Açıklama
  5. Bilal Ekşi

YORUM YAZ

  • salih gsalih g1 sa önce
    airbusmu iyi, boeingmi ?malum ileride amerika pislik yapar yedek parca satmayabilir boeingler icin.. ??ayrica sistemleride onlarin elinde, istedikleri zaman düsürebilirler.
  • siransiran1 sa önce
    namussuz kafir hiristiyanlar artik thy nin erdoganin oldugunu yeni yeni ögreniyor

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