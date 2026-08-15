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Ekonomi Türk Hava Yolları’ndan Çin’e yeni köprü Çengdu uçuşları başlıyor
Ekonomi

Türk Hava Yolları’ndan Çin’e yeni köprü Çengdu uçuşları başlıyor

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Türk Hava Yolları’ndan Çin’e yeni köprü Çengdu uçuşları başlıyor

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), 11 Kasım’da başlayacak İstanbul-Çengdu seferleriyle Çin’deki uçuş ağını dördüncü şehre taşıyor. Teknoloji, havacılık ve turizmde öne çıkan 21 milyon nüfuslu Çengdu’ya haftada 3 uçuş düzenlenecek. THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, yeni hattın Türkiye ile Çin arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkileri daha da güçlendireceğini belirterek, Çengdu’nun şirketin stratejik Çin pazarındaki konumunu pekiştireceğini söyledi.

Türk Hava Yolları (THY), Çin’in önemli ekonomi, teknoloji ve turizm merkezlerinden Çengdu’ya tarifeli seferlerini 11 Kasım’da başlatacak.
Çengdu, Pekin, Şanghay ve Guanco’nun ardından şirketin Çin’de sefer düzenlediği dördüncü şehir olacak.

Sichuan’ın küresel yüzü

Sichuan eyaletinin başkenti ve 21 milyonu aşan nüfusuyla Çin’in önde gelen şehirlerinden Çengdu, elektronik, otomotiv, havacılık, biyoteknoloji ve yapay zeka sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası şirkete ev sahipliği yapıyor. UNESCO tarafından “Gastronomi Şehri” ünvanı verilen kent, Sichuan mutfağının yanı sıra dev pandaların doğal yaşam alanı olan Çengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü ile de her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

 

Direkt bağlantı

İstanbul-Çengdu hattındaki seferler çarşamba, cuma ve pazar, Çengdu-İstanbul seferleri ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 frekans gerçekleştirilecek. Çengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı’na düzenlenecek uçuşlarda, 30 business ve 270 ekonomi sınıfı olmak üzere 300 koltuk kapasiteli Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaklar kullanılacak.

ilk uçuş 11 Kasım’da

İlk sefer 11 Kasım’da gerçekleştirilecek. İstanbul Havalimanı’ndan “TK226” sefer sayısıyla saat 02.05’te hareket edecek uçak, yerel saatle 15.40’ta Çengdu’ya ulaşacak. Çengdu’dan “TK227” sefer sayısıyla yapılacak ilk dönüş seferi ise 12 Kasım saat 00.45’te başlayacak ve uçak saat 05.55’te İstanbul Havalimanı’na inecek. Açılışa özel kampanya kapsamında İstanbul-Çengdu ve Çengdu-İstanbul hatlarında ekonomi sınıfı gidiş-dönüş biletler 540 dolar, Business Class biletler ise 1991 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

 

Stratejik pazar

THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, Çin’in şirketin stratejik pazarları arasında önemli yere sahip olduğunu belirtti. Olmuştur, “Çin’in en önemli turizm, teknoloji ve havacılık merkezlerinden olan ‘UNESCO Gastronomi Şehri’ ünvanına sahip Çengdu’ya başlatacağımız seferlerle ülkedeki uçuş ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu yeni hattın, Türkiye ile Çin arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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