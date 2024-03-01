THY'den 4 İngiliz şehri için uçuş tarifesi: İstanbul'a yaz atağı! Turistleri Türkiye'ye taşıma hazırlığında

Türk Hava Yolları bu yaz İngiltere'deki dört havalimanından İstanbul'a tarifesini genişletiyor.

Manchester'dan yazın haftada İstanbul'a 25 uçuş

THY Manchester'dan 19 Mayıs'tan itibaren Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri İstanbul'a ekstra frekans eklenerek yazın zirve döneminde haftada toplam 25 uçuş gerçekleştirecek.

Londra, Birmingham ve Edinburg'dan İstanbul'a ek uçuşlar

THY yazın irmingham'dan İstanbul'a haftada 4 ekstra uçuş daha ekleyecek. Londra Gatwick Havalimanı'ndan İstanbul'a dört ek uçuş daha başlatacak. Böylece THY Londra ile İstanbul arasında gerçekleştirdiği haftalık uçuş sayısını 112'ye çıkaracak. Edinburgh ile İstanbul arasında haftada üç ek uçuş planlanarak toplam sayının haftada 10'a çıkması planlanıyor.

THY Londra ile Antalya arasında yazın haftada 7 uçuş gerçekleştiriyor.

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Gök: İstanbul'a ek seferler İngilizlerin taleplerini karşılayacak

THY Manchester Genel Müdürü Serhat Gök şunları söyledi: “Türk Hava Yolları'nın İstanbul'a haftada 4 sefer daha yapması, yaz aylarında Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonunu ziyaret etmek isteyen müşterilerin talepte beklenen artışını karşılayacak. Haftalık uçuşların eklenmesi, müşterilere Türkiye'nin zengin tarihine ve kültürüne dalmak isteyen gezginler için Türkiye'nin en popüler noktalarından birini ziyaret etme fırsatı verecek." dedi.