Türk Hava Yolları yolcu programı Miles&Smiles’dan Petrol Ofisi ile iş birliği

Türkiye’nin en güçlü markalarından Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları, büyük bir iş birliğine imza attı. Kartlarını Positive Card ile eşleştiren tüm Miles&Smiles üyeleri, Milleri ile akaryakıt alabilecek ve 5 kata kadar Yakıt Puan kazanacak.

Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar sektörünün liderlerinden Petrol Ofisi, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları ile birlikte bir kampanya başlattı. İş birliği, 124 ülkede 300’den fazla uçuş noktası ile dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları ile seyahat eden Miles&Smiles üyeleri; hem Petrol Ofisi istasyonlarından yapacakları yakıt alımlarında daha fazla Positive Puan kazanacak, hem de milleri ile araçlarına yakıt alabilecek.

Kampanyanın avantajlarından yararlanmak isteyen Miles&Smiles üyelerinin kartlarını Petrol Ofisi’nin Positive Card’ıyla bir kez eşleştirmeleri yeterli olacak. Bu işlemden sonra Positive Card üyesi Petrol Ofisi istasyonlarından alacakları ücretli akaryakıt/otogaz ürünleri karşılığında Miles&Smiles üyelik statülerine göre puan toplayabilecekler. Classic Card sahipleri 2 kat, Classic Plus Card sahipleri 3 kat, Elite Card sahipleri 4 kat ve Elite Plus Card sahipleri de 5 kat Positive Puan alabilecek. Yine bu iş birliği çerçevesinde, üyelik hesaplarındaki Milleri Positive Puan’a çevirerek kampanyaya dahil Petrol Ofisi istasyonlarından akaryakıt/otogaz alabilecekler.

Yapılan imza töreninde Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç, "Petrol Ofisi olarak, odağımızda müşterilerimiz bulunuyor ve bu yaklaşımımız çerçevesinde yeni, büyük ve fark oluşturacak iş birliklerini çok önemsiyoruz. Müşterilerimize fayda oluşturacak, hayatlarını kolaylaştıracak, cazip fırsatlar sunacak projelere imza atıyoruz. Bu alanda attığımız en son ancak en önemli imzalardan birini de Türk Hava Yolları ile attık. Türkiye’nin alanlarında lider, en büyük iki markası Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi, güç birliği yaparak çok önemli bir iş birliğini gerçekleştirdi. Gücünü bu topraklardan alan, yaygınlık ve erişim açısından da en büyük olan iki köklü firma olarak oldukça cazip fırsatlar sunan bir kampanya gerçekleştiriyoruz. Bu iş birliği ile birlikte Miles&Smiles üyeleri, hem Türkiye’nin en köklü kurumlarından kaliteli hizmet almanın güvenini daha da çok hissedecek, hem de çok kazançlı çıkacaklar" dedi.

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ise "Sadakatin giderek önem kazandığı havacılık sektöründe, son yıllarda dünya çapında hızla yükselen grafiğimize paralel olarak Miles&Smiles Yolcu Programı kapsamında da yeni uygulamalar hayata geçirmekte ve farklı sektörlerde yeni iş birlikleri yapmaktayız. Bu kapsamda; akaryakıt sektöründe de Petrol Ofisi ile iş birliğimizi başlatıyoruz. Miles&Smiles’ın avantajlarla dolu dünyasına yeni bir marka daha eklemekten mutluyuz. Türkiye’nin en büyük sadakat programı olan Miles&Smiles ve Positive Card sahibi üyelerimiz, Millerini Positive Puan’a çevirerek akaryakıta dönüştürebilecek. Tüm Miles&Smiles üyeleri, Positive Card’ları ile Petrol Ofisi istasyonlarından yapacakları her akaryakıt ve otogaz alışverişinde kart statülerine göre kat kat Positive Puan kazanacaktır" ifadelerini kullandı.