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Gündem Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul seferlerini durdurdu
Gündem

Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları şiddetli fırtına sebebiyle İstanbul varışlı tüm seferlerini durdurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 13:10:00 -
Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul seferlerini durdurdu

Türkiye genelinde iki gündür devam eden lodos, hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da da dünden beri çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

4 kişi öldü

AFAD verilerine göre İstanbul'daki fırtınada, 1 'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirirken 3'ü ağır, 19 kişi de yaralandı.

İstanbul varışlı seferler durduruldu

Türk Hava Yolları da hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle İstanbul varışlı seferlerde uçaklara biniş işlemlerini durdurdu.Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" dedi.

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