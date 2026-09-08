Türk Hava Yolları Liverpool FC'nin ana partneri oluyor, 17 yıl sonra ilk değişiklik

Türk Hava Yolları, 1 Haziran 2027'den itibaren Liverpool Futbol Kulübü'nün Ana Partneri olacağını duyurdu. Anlaşma kapsamında THY logosu, 2027/28 sezonunun başlangıcından itibaren kulübün erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak.

Açıklamada anlaşmanın, Liverpool FC'nin ticari tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiği ifade edilirken, İngiliz ekibinin ana partnerinde 17 yıl sonra gerçekleşecek ilk değişiklik olma özelliğini taşıdığı kaydedildi. Dünya sporunun en ikonik alanlarından biri kabul edilen formanın ön yüzünün, kulüp tarihinde uzun soluklu ve anlamlı iş birlikleriyle özdeşleşen özel bir konuma sahip olduğu belirtildi.

Haziran 2027 itibarıyla başlayacak iş birliğinin, küresel erişime sahip ve dünyanın dört bir yanındaki insanları buluşturma vizyonunu paylaşan iki markayı bir araya getireceği aktarıldı. Taraftar kitlesi tüm kıtalara yayılan Liverpool FC ile İstanbul merkezli geniş uçuş ağı sayesinde dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olan Türk Hava Yolları; insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlayacak.

Olmuştur: "İnsanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamak kimliğimizin temelinde yer alıyor"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, Liverpool FC'yi "köklü mirası ve dünyanın dört bir yanına yayılan güçlü taraftar topluluğuyla dünyanın en tanınmış ve saygın futbol kulüplerinden biri" olarak tanımladı. Kulübün Ana Partneri olmaktan ve markanın "dünya sporunun en ikonik formalarından birinde" yer alacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Olmuştur, anlaşmanın aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın dünya sporuna uzun yıllardır verdiği desteğin yeni ve önemli bir aşamasını temsil ettiğini dile getirdi.

"Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamak kimliğimizin temelinde yer alıyor" diyen Olmuştur, sporun sınırları aşan ve toplulukları bir araya getiren gücüne inandıklarını, yeni dönemde Liverpool FC ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla birlikte ilerlemeyi sabırsızlıkla beklediklerini anlattı.

Latty: "Liverpool formasının ön yüzü, kulübümüzün tarihinde özel bir yere sahip"

Liverpool FC Ticari İşler Direktörü Ben Latty, anlaşmayı kulüp için "önemli bir kilometre taşı" olarak niteledi. Türk Hava Yolları'nı "geniş uluslararası uçuş ağına sahip, dünya çapında tanınan bir kuruluş" sözleriyle tarif eden Latty, iki taraf arasındaki ilişkinin 2005 yılına uzanan özel anılara dayandığını, bu temeller üzerinde uzun soluklu ve güçlü bir ilişki inşa etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Duyurunun, Standard Chartered'ın son 17 yılda kulübe sağladığı "olağanüstü katkıyı takdir etmek için de bir fırsat" olduğunu belirten Latty, Standard Chartered'ın 2027'den itibaren Global Partner olarak Liverpool FC ailesinin bir parçası olmaya devam edeceğini kaydetti. Latty, geçiş sürecine hazırlanırken yeni sezonu heyecanla beklediklerini aktardı.

Açıklamada, sporun birleştirici gücüne destek veren Türk Hava Yolları'nın bu iş birliğiyle global marka yolculuğunu güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.